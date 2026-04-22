Najjednostavnije pranje jastuka: Biće uvijek snježno bijeli i mirišljavi, samo na jedno pazite

ATV
22.04.2026 14:35

Jastuci prilično brzo požute, pa je zato važno znati kako ih pravilno oprati i koje navike usvojiti kako bi duže ostali čisti, mirisni i u dobrom stanju.

Prema stručnjacima iz Briga o kući i Čišćenja, čak i osobe koje redovno peru jastučnice i posteljinu često zanemaruju pranje samog jastuka, pa on vremenom dobije žute ili braon mrlje.

Do toga dolazi zbog prirodnih ostataka sa kože i kose, poput znoja, masnoće i pljuvačke, koji prolaze kroz navlaku i ulaze u punjenje jastuka. Ovi tjelesni ostaci sastoje se od masti, proteina i soli koji sa starenjem menjaju boju i stvaraju idealno okruženje za grinje i bakterije, što dodatno pojačava neprijatne mirise i promjene boje, navodi Good Housekeeping.

Stručnjaci napominju da se većina požutjelih jastuka može uspešno obnoviti pranjem, ali je važno pratiti uputstva na etiketi. Jastuci od perja, usitnjene pjene i vlaknastog punjenja imaju različite zahtjeve za pranje, dok se jastuci od kompaktne memorijske pjene uglavnom ne smiju stavljati u mašinu za pranje veša, pa se kod njih obično pere samo navlaka, piše Superžena

Prvi korak je predtretman tamnijih mrlja sredstvom za uklanjanje mrlja na bazi enzima, koje razgrađuje organske ostatke poput znoja i masnoće. Proizvod treba nanijeti direktno na mrlje i ostaviti da djeluje najmanje 15 minuta.

Zatim se priprema velika posuda sa vrućom vodom u koju se dodaje izbeljivač. Jastuk se potpuno potapa u rastvor i ostavlja da se natapa između četiri i osam sati, osim kada je riječ o punim pjenastim jastucima, koji se ne smiju potapati, već se kod njih može skinuti i oprati samo zaštitna navlaka.

Nakon natapanja, jastuci se peru u mašini, po mogućstvu po dva istovremeno, u toploj vodi, uz snažan enzimski deterdžent, koji pomaže da se dodatno razgradi i ukloni nataložena prljavština. Preporučuje se uključivanje dodatnog ispiranja.

Sljedeći korak je temeljno sušenje u mašini za sušenje veša. Jastuci sa vlaknastim punjenjem mogu se sušiti na višim temperaturama, dok jastuke sa pravim perjem treba sušiti duže na nižoj temperaturi. Tokom ciklusa korisno je nekoliko puta zaustaviti sušilicu, dobro protresti i rasporediti punjenje u jastucima, a preporučuje se i upotreba loptica za sušenje koje tokom okretanja razbijaju grudvice i sprečavaju zgrudvavanje punjenja.

Kako bi se spriječilo ili usporilo da jastuci ponovo požute, stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih navika. Jastučnice bi trebalo prati najmanje jednom nedjeljno kako bi se smanjila količina znoja i masnoće koja prolazi do jastuka.

Sam jastuk preporučuje se prati svaka tri mjeseca do pola godine, u skladu sa uputstvima na deklaraciji. Dodatnu zaštitu pruža posebna zaštitna navlaka za jastuk koja se stavlja ispod jastučnice, pere se zajedno sa posteljinom i produžava intervale između potpunih pranja jastuka.

