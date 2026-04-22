Sočna carska pita po ruskom receptu: Nema brašna, a gotova je za manje od sat vremena

Autor:

ATV
22.04.2026 07:30

Carska pita - sočno, jeftino i jednostavno jelo koje se pravi od nekolicine sastojaka koje već imate u svojim domovima
Foto: YouTube/BiljaBiki/screenshot

Isprobajte sočnu carsku pitu po ruskom receptu, bez brašna i gotovu za manje od sat vremena. Savršena za porodične obroke ili druženja.

Sočna i zasitna, a napravljena bez klasičnog tijesta, ova verzija carske pite donosi praktično rješenje za svaki dan, ali i ideju kako da iskoristite bajati hljeb na najbolji način.

Super je za porodični ručak, večeru ili druženja poput Prvog maja, kada se traže jednostavna, ali bogata jela koja svi vole, piše Mondo

Osnovne informacije

Kuhinja: ruska

Tip jela: slana pita

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 4 kriške hljeba (po mogućstvu bajatog)
  • 3 mlada luka
  • 200 g šunke
  • 140 g feta sira
  • 30 g putera
  • 4 jajeta
  • 250 ml mlijeka
  • 200 g tvrdog sira (kačkavalj ili slično)
  • origano po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje hljeba

Hljeb isjecite na manje kockice i rasporedite ravnomerno po dnu posude.

2. korak: Dodavanje mladog luka i šunke

Dodajte sitno seckani mladi luk i šunku isječenu na kockice ili trakice.

3. korak: Dodavanje sita

Feta sir izmrvite preko sastojaka kako bi se ravnomjerno rasporedio.

4. korak: Jaja i mlijeko

U posebnoj činiji umutite jaja sa mlekom, pa prelijte preko cijele smjese. Ukoliko postite, u galeriji ispod pogledajte čime možete da ih zamijenite.

5. korak: Prelivanje puterom

Lagano prelijte ostatkom otopljenog putera i stavite u rernu.

6. korak: Pečenje

Pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, zatim izvadite, pospite rendanim tvrdim sirom i origanom.

7. korak: Zapeći

Vratite u rernu i pecite još 10 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Кафа

Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде

Машина за прање веша

