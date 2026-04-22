Sočna carska pita po ruskom receptu: Nema brašna, a gotova je za manje od sat vremena

Isprobajte sočnu carsku pitu po ruskom receptu, bez brašna i gotovu za manje od sat vremena. Savršena za porodične obroke ili druženja.
Sočna i zasitna, a napravljena bez klasičnog tijesta, ova verzija carske pite donosi praktično rješenje za svaki dan, ali i ideju kako da iskoristite bajati hljeb na najbolji način.
Super je za porodični ručak, večeru ili druženja poput Prvog maja, kada se traže jednostavna, ali bogata jela koja svi vole, piše Mondo
Kuhinja: ruska
Tip jela: slana pita
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
1. korak: Sjeckanje hljeba
Hljeb isjecite na manje kockice i rasporedite ravnomerno po dnu posude.
2. korak: Dodavanje mladog luka i šunke
Dodajte sitno seckani mladi luk i šunku isječenu na kockice ili trakice.
3. korak: Dodavanje sita
Feta sir izmrvite preko sastojaka kako bi se ravnomjerno rasporedio.
4. korak: Jaja i mlijeko
U posebnoj činiji umutite jaja sa mlekom, pa prelijte preko cijele smjese. Ukoliko postite, u galeriji ispod pogledajte čime možete da ih zamijenite.
5. korak: Prelivanje puterom
Lagano prelijte ostatkom otopljenog putera i stavite u rernu.
6. korak: Pečenje
Pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, zatim izvadite, pospite rendanim tvrdim sirom i origanom.
7. korak: Zapeći
Vratite u rernu i pecite još 10 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.
