Ovo je pravi način pranja veša: Zbog ovog nikada nije čist, a bakterije cvjetaju kao lude

20.04.2026 21:18

Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде
Svi znamo da je važno svakodnevno mijenjati donje rublje, ali možda nismo ni svjesni da čak i kad ga peremo, možda ne uklanjamo sve bakterije.

Stručnjaci za higijenu, upozoravaju da mnogi ne peru rublje na dovoljno visokoj temperaturi, zbog čega bakterije mogu ostati u tkanini.

Oni savjetuje da donje rublje ne peremo na temperaturama nižim od 60 stepeni, jer niže temperature ne ubijaju sve bakterije.

Takođe, preporučuje da gaćice ne peremo sa kuhinjskim krpama ili drugim rubljem, jer to može dovesti do fekalne kontaminacije.

Ako ne možete podići temperaturu pranja, savjetuje se dodavanje sredstva za dezinfekciju rublja, kako biste se riješili bakterija i očuvali svoje donje rublje čistim, prenosi Informer.

