Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

20.04.2026 21:03

Мери Џејн ципеле. Жена у бијелој хаљини са мери џејн ципелама на ногама.
Foto: pexels/Aljona Ovtšinnikova

Meri Džejn cipele su proljećni hit koji kombinuje retro šarm i modernu eleganciju. Otkrijte kako ih nositi uz različite stilove.

Rijetki su komadi koji uspijevaju da zadrže status „IT“ artikla decenijama. Ipak, Meri Džejn cipele, prepoznatljive po svom karakterističnom kaišiću, ponovo su pokorile ulični stil i društvene mreže, dokazujući da je retro šarm ponekad najsavremeniji izbor koji možete napraviti.

Od školske klupe do modne piste

Istorija Meri Džejn cipela počinje u dječijem cipelarniku s početka 20. vijeka, ali njihova modna evolucija je sve samo ne dječija igra. Danas one predstavljaju savršen hibrid između djevojčice iz pedesetih i moderne buntovnice. Ono što ih izdvaja od običnih baletanki ili salonki jeste taj kaišić, detalj koji obući daje strukturu, nogu čini vizuelno elegantnijom, a svakom koraku pruža neophodnu stabilnost.

Bilo da se odlučite za model sa potpuno ravnim đonom, robusnu varijantu ili stabilnu blok petu, Meri Džejn cipele nose sa sobom dozu nostalgije koja se savršeno uklapa u moderni minimalizam.

Ikone stila kao najbolja reklama

Nije tajna da su određeni brendovi, poput francuskog Karela, postali sinonim za ovaj model, ali njihovu globalnu dominaciju zacementirale su žene koje diktiraju trendove. Aleksa Čang je godinama bila nezvanična ambasadorka ovog stila, kombinujući crvene lakovane cipele sa običnim džinsom, kreirajući onaj pariski šik koji izgleda potpuno namjerno.

Danas taj štafetni štap nose nove ikone poput Dejzi Edgar Džons, koja bira modele sa debljim đonom za dnevne varijante, ili Keli Ruterford, čija je interpretacija ovih cipela oličenje tihog luksuza. Meri Džejn cipele su postale platno za lični izražaj: neko ih nosi na bosu nogu uz lanenu haljinu, dok hrabrije modne entuzijastkinje, poput Lusi Bojnton, eksperimentišu sa upečatljivim čarapama i mrežastim najlonkama.

Inkluzivnost bez modnih pravila

Najveća snaga Meri Džejn modela leži u njihovoj univerzalnosti. One ne zahtijevaju određene godine niti specifičan tip građe. Odlično funkcionišu uz:

  • Romantične haljine sa karnerima (naglašavajući ženstvenost),
  • Predimenzionisane sakoe i široke pantalone (ublažavajući strogu mušku siluetu),
  • Kratke suknje i dokoljenice (za moderni prepi izgled).

Dizajnerske kuće poput Prade, Miu Miu i Rov neprestano redefinišu ovaj model. Dok jedni teže avangardi i eksperimentisanju sa materijalima poput somota i lakovane kože, drugi ih svode na čistu, sofisticiranu esenciju koja se nosi od jutra do mraka.

Meri Džejn cipele su manifest stila koji slavi udobnost bez žrtvovanja estetike. U proljećnoj sezoni Meri Džejn se definitivno nameće kao apsolutni favorit. One su dokaz da jedna mala kopča i jedan kaišić mogu u potpunosti promijeniti karakter hoda, ali i garderobera, prenosi Stil.

