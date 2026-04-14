Imate tanku kosu? Ove frizure su pravi izbor za vas

Ako imate tanku kosu, vjerovatno ste se bar jednom zapitali kako da joj dodate volumen, teksturu bez previše stilizovanja.

Dobra vijest? Sve počinje pravim izborom frizure. Uz odgovarajući oblik šišanja, čak i tanka kosa može izgledati punije, življe i modernije.

U nastavku otkrivamo frizure koje posebno laskaju tankoj kosi i čine da izgleda gušće nego što zaista jeste.

Blant bob

Ravan, precizno ošišan bob (bez slojeva) je pravi trik za vizuelno gušću kosu. Oštri krajevi stvaraju iluziju punoće, dok dužina do brade ili tik ispod vilice dodatno naglašava volumen.

Ova frizura je idealan izbor ako želite minimalistički, ali i izgled koji ne zahtijeva mnogo stilizovanja.

Lob & blagi talasi

Duži bob (lob) sa blagim talasima je magija ako je tanka kosa vaš problem isti joj daje tankoj pokret i dimenziju.

Ključ je u suptilnim talasima koji stvaraju utisak slojevitosti bez stvarnog gubitka gustine. Ova frizura je savršena za one koji žele opušten, ali njegovan izgled.

Piksi kat

Ako je vaša kosa tanka, dobro rješenje može biti i piksi kat, onaj koji je proslavio Lindu Evangelistu 90-ih (ako vam je bilo potrebno dodatno uvjerenje o tome koliko je šik).

Kratke frizure poput piksi kat-a mogu biti iznenađujuće dobar izbor za tanku kosu. Uz malo teksture na tjemenu, kosa dobija visinu i volumen. Plus, ova frizura otvara lice i daje sofisticiran, samouvjeren osjećaj.

Blagi stepeni

Iako se često savjetuje izbegavanje stepenova kod tanke kose, istina je da dobro postavljeni, blagi slojevi mogu dodati pokret bez proređivanja krajeva.

Fokus treba da bude na laganim, gotovo neprimetnim slojevima koji uokviruju lice i čine da vaša kosa dobija volumen, te samim tim deluje gušće.

Bilo da su u pitanju zavjese ili one blago razbarušene, šiške mogu vizuelno zgusnuti kosu, posebno one u prednjem dijelu, odnosno kraće šiške.

One dodaju dimenziju frizuri i odvlače pažnju sa tanke strukture vlasi.

Dodatni savjeti

Bez obzira na izbor frizure, nekoliko trikova može napraviti veliku razliku. Kada sušite kosu, okrenite je naopačke kako biste podigli korijen i kreirali volumen.

Koristite lagane proizvode za volumen (poput pjene, kreme i spreja za teksturu) i izbjegavajte teške regeneratore na tjemenu – nanosite ih samo po dužini kose, sa fokusom na krajevima kose. Blagi razdjeljak sa strane može instant dodati punoću i može biti vaš trik za volumen kada vam se čini da ništa drugo ne funkcioniše, piše Ljepota i zdravlje.