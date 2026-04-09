Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

Farbanje kose je investicija - u vrijeme, novac i samopouzdanje. Ali čak i najljepša nijansa može brzo izgubiti sjaj ako se ne brinete pravilno o kosi.

Bilo da nosite platinasto plavu, tamno braon ili vatreno crvenu, boja vaše kose zahtijeva održavanje da bi ostala vibrantna i zdrava.

Evo najčešćih 5 grešaka koje mogu uništiti vašu boju kose i kako ih popraviti, da vaša kosa ostane lepa i sjajna nedeljama.

1. Pranje kose previše rano poslije farbanja

Greška: Napustite salon i odmah te večeri ili sutradan operete kosu.

Zašto je loše: Svježe obojena kosa treba vremena da se kutikula zatvori i zadrži pigment. Preuranjeno pranje može ukloniti boju i učiniti je beživotnom i neujednačenom.

Kako popraviti: Sačekajte najmanje 48 do 72 sata prije nego što operete kosu poslije farbanja. To daje molekulima boje vremena da se stabilizuju i povežu sa vlasi.

2. Korišćenje pogrešnog šampona

Greška: Uzimate svoj obični šampon (ili još gore šampon za dubinsko čišćenje) bez razmišljanja o boji.

Zašto je loše: Mnogi šamponi sadrže sulfate i jake deterdžente koji skidaju boju i vlagu iz kose.

Kako popraviti: Pređite na šampon i regenerator bez sulfata, namijenjen obojenoj kosi. Tražite proizvode sa oznakom "kolor-protekting" ili "kolor-preserving".

3. Pretjerano korišćenje aparata za toplotno stilizovanje

Greška: Feniranje, uvijanje ili ispravljanje svakog dana bez zaštite od toplote.

Zašto je loše: Visoka temperatura oštećuje kutikulu kose i uzrokuje brži gubitak boje, ostavljajući kosu suvom i izblijedjelom.

Kako popraviti: Uvijek koristite sprej ili serum za zaštitu od toplote prije stilizovanja. Pokušajte da nekoliko dana u nedjelji dozvolite kosi da se prirodno osuši ili koristite stilizovanje bez toplote.

4. Pranje kose prečesto

Greška: Šamponiranje svakodnevno iz navike.

Zašto je loše: Svako pranje uklanja deo boje i prirodnih ulja, ostavljajući kosu suvom i boju beživotnom.

Kako popraviti: Ciljajte da kosu perete najviše dva do tri puta nedjeljno. Između pranja koristite dobar suvi šampon da kosa izgleda svježe, prenosi Ona.rs.