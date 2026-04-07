Žene poludjele za ovim trikom: "Recesijski friz" štedi novac i vrijeme

Riječ "recesija" se posljednjih mjeseci pojavljuje u gotovo svim aspektima ekonomije, a industrija ljepote nije imuna na ova čudna vremena.

I dok ne možemo sa sigurnošću da znamo gdje stvari idu, možemo da donosimo pametne odluke kada je u pitanju trošenje naših dolara. Ušao je: "recesijski friz", riječ koja je postala popularna na TikToku, forumima i drugim mjestima.

Šta je recesijski friz?

Recesijski friz nema nikakve veze sa opadanjem kose, već se odnosi na smanjenje troškova vezanih za šišanje, farbanje i stilizovanje kose. To ne znači da treba da radite sve sami ili da pređete na farbe iz kutije, ali znači da treba da birate boje i stilove kose koji se lakše izrastaju i koji nisu toliko skupi od početka.

Takođe, to znači da treba da iskoristite proizvode za negu kose na najbolji mogući način i čak naučite kako da izvodite određene tehnike stilizovanja da ne biste stalno trošili novac za sjedište u frizerskoj stolici. U suštini, recesijski friz se odnosi na strategijsko planiranje vaše rutine njege kose za maksimalnu dugovječnost, minimalno održavanje i pametno trošenje.

7 načina da praktikujete "recesijski friz"

Cijena šišanja za žene i farbanje mnogima nije zanemarljiva stavka za budžet, pa smanjenje učestalosti odlaska u frizerski salon čak i na pola može da vam uštedi stotine dolara. Zvuči prilično dobro, zar ne?

Izaberite boje koje je lako održavati

Što se više udaljavate od prirodne boje kose, to će vaši frizerski posjeti biti skuplji. Učinite suprotno i uštedićete više. Razmislite o recesijskoj plavoj ili brondi, tamnijoj nijansi plave koja se suptilnije izrasta, ili prebacite se na vrlo fine minimalne pramenove oko lica umjesto farbanja cijele kose, savjetuje Mat Rez, poznati kolorista.

"Pokušajte da izbjegnete mijenjanje ili podizanje vaše osnovne ili prirodne boje. Ovo će stvoriti manje linija boje kako kosa raste, što će vam omogućiti da izdržite duže između retuširanja", kaže on.

Toner kod kuće

Toniranje kose između poseta salonu je način da produžite trajanje boje. Ovo možete uraditi u salonu, ali postoje i sjajni proizvodi profesionalnog nivoa koje možete koristiti kod kuće. Ovi proizvodi neutrališu narandžaste tonove, dodaju sjaj i mogu povećati svjetlost ili toplinu u zavisnosti od željenog izgleda.

Koristite šampone koji čuvaju boju

Pored toniranja kose između posjeta, pobrinite se da ne štetite svojoj kosi koristeći šampone koji uklanjaju vašu boju.

"Ako farbate kosu rijeđe, očuvanje boje između poseta podrazumijeva sprječavanje izblijedelih tonova i sjaja. Njegovo tajno oružje su šamponi bez sulfata, koji su namijenjeni za kosu tretiranu bojom", dodaje on.

Opredijelite se za frizure koje je lako održavati

Isto tako, izaberite frizure koje se lako izrastaju, a ne stilove koji zahtevaju stalno održavanje. Razmislite o dugim slojevima, mekim šagovima ili oštrim šiškama koje zadržavaju oblik kako rastu, pa možete da produžite vrijeme između posjeta salonu bez da vaša kosa izgleda zapušteno. Ove frizure nude fleksibilnost, funkcionišu sa vašom prirodnom teksturom i ne zahtevaju česta šišanja da bi izgledale lijepo.

Njegujte kosu između posjeta

Zdrava kosa ne samo da izgleda bolje, ona bolje drži proizvode za stilizovanje, ne blijedi brzo i osigurava da ne morate često da idete u frizerski salon.

"Zdrava kosa koja je pravilno negovana uvek će biti sjajna i reflektivnija", dodaje stručnjak.

Izaberite šampone i tretmane za jačanje i nikada ne preskočite dan za dubinsko tretiranje.

Budite pametni u vezi sa prekrivanjem sjedih

Odlazak u frizerski salon na svaka dva do četiri nedjelje radi redovnog prekrivanja sjedih nije prijateljski prema recesijskom frizu. Umijesto toga, Rez savjetuje da se od početka oprijedelite za strategiju u vezi sa bojom. Njegov savjet je da od svog koloriste tražite mešavinu pramenova, srednjih pramenova i pramenova u nižim tonovima kako bi se siva boja bolje uklopila.

"Balans ove tri boje će skrenuti pažnju sa bele kao 'sive' i stvoriti besprijekorno izrastanje", kaže on.

Naučite kako da sebi uradite sjajan blovout

Ako obožavate dobar blovout i često sjedite u frizerskoj stolici svake druge nedjelje (ili češće) da biste dobili svoj "popravak", učenje kako da sebi uradite sjajan blovout može vam uštedjeti mnogo novca. Pogledajte video snimke na YouTube i pratite svoje omiljene stiliste na društvenim mrežama kako biste naučili osnove upotrebe okrugle četke, kreme za stilizovanje i feniranja, prenosi RealSimple.