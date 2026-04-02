Kako izabrati savršen kroj odjeće za vašu figuru?

ATV
02.04.2026 12:40

Nije svaka haljina, bluza ili sako koji izgledaju lijepo na vješalici automatski i dobar izbor za vašu figuru. Ključ za izgled u kojem se osjećate samouvjereno i skladno često leži u jednom, a to je kroj odjeće.

Pravi kroj može naglasiti ono što volite na sebi, prikriti ono što ne želite isticati i pomoći vam da svaka kombinacija izgleda kao da je krojena po mjeri.

Kroj odjeće mora pratiti vašu građu

Prvi korak u pronalaženju idealnog kroja jeste prepoznavanje oblika tijela. Bez obzira na to jeste li građe pješčanog sata, kruške, jabuke ili pravougaonika – cilj je pronaći kroj odjeće koji stvara ravnotežu.

Na primjer, krojevi A-linije vizualno izdužuju donji dio tijela, dok sakoi uže krojeni u struku naglašavaju ženstvenu siluetu. Izbjegavajte preširoke ili preuske komade jer narušavaju prirodne proporcije.

Posmatrajte kako kroj odjeće "sjeda"

Kada isprobavate odjeću, obratite pažnju na detalje: da li šavovi na ramenima stoje tačno gdje treba? Da li se tkanina zateže oko grudi ili struka? Da li vas kroj sputava pri hodu ili sjedenju? Dobro skrojen komad prati liniju tijela, ne stvara nabore i ne zahtijeva stalno popravljanje. Ako nešto ne "sjeda" odmah, najčešće i neće ni kasnije.

Proporcije, šavovi i detalji

Osim samog kroja, važno je posmatrati i raspored elemenata na odjeći – poput džepova, kopčanja, rukava i dužine. Hlače visokog struka vizuelno izdužuju noge, dok V-izrez otvara dekolte i izdužuje vrat. Suknje do koljena s blagim širenjem od kukova laskaju većini figura. Ponekad i mali detalj – poput promjene položaja šava – čini veliku razliku u dojmu.

Slušajte svoje tijelo

Najpouzdaniji pokazatelj da ste pronašli pravi kroj odjeće jeste osjećaj. Ako vam je udobno, ne osjećate potrebu da uvlačite stomak, povlačite haljinu naniže ili namještate rukave – to je to. Pravi kroj stvara osjećaj lakoće, drži vas uspravno i ne zahtijeva dodatno prilagođavanje.

Kada pronađete kroj odjeće koji vam dobro pristaje, zapišite kakav je bio model – širina nogavica, oblik struka, tip rukava – i tražite slične pri narednoj kupovini. Stil se ne gradi preko noći, ali pravi krojevi su najbolji temelj.

