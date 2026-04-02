Hoće da ostavi ženu zbog sarme, evo šta je zatekao kod kuće

02.04.2026 12:22

Хоће да остави жену због сарме, ево шта је затекао код куће
Foto: Pixabay

Mjesto gdje se vjeruje da nema glupih pitanja, već prvenstveno čudnih odgovora, svakako je Redit.

Ova platforma vrvi od grupa u kojima korisnici pod zaštitom anonimnosti traže rješenja za svoje životne probleme.

Iako su reakcije često šaljive i neozbiljne, ponekad se među njima nađu i zaista korisne informacije.

Ipak, oprez je neophodan, a najnovija rasprava na sabreditu je pokazala koliko banalni povodi mogu izazvati lavinu komentara na društvenim mrežama.

Kulinarski "zločin" koji je potresao Redit: Kečap u sarmi kao povod za razvod?

Jedan korisnik je pokrenuo pravu buru pitanjem koje je istovremeno nasmijalo i zgrozilo javnost. Naime, on je javno upitao: "Da li je legalno tražiti razvod ako sam uhvatio ženu da stavlja kečap u sarmu?"

Kako bi pojasnio svoju ozbiljnost, opisao je scenu koju je zatekao kod kuće - supruga je tubom blagog kečapa "ukrašavala" tradicionalni specijalitet.

Лазарева субота.webp

Njegov šok bio je još veći kada mu je mrtva-hladna objasnila da je jelo "presuvo", nakon čega je očajni muž upitao zajednicu: "Da li je ovo kraj?"

Reakcije korisnika: Od šaljivih savjeta do crkvenog razrješenja

Komentari ispod objave brzo su se nagomilali, a većina korisnika bila je duboko potresena ovakvim "skrnavljenjem" sarme i domaće kuhinje.

Dok su jedni u šali predlagali hitan odlazak kod advokata, drugi su išli korak dalje, tvrdeći da bi mu zbog ovakvog incidenta čak i papa mogao dati crkveno razrješenje braka.

Mnogi su iskoristili priliku da podijele sopstvena traumatična iskustva sa tuđim bizarnim navikama u ishrani koje drugima "dižu kosu na glavi". Iako se kaže da put do srca vodi preko stomaka, u ovom slučaju je očigledno da se kečap ne doživljava kao saveznik ljubavi, već kao nepremostiva prepreka u zajedničkom životu, prenosi Kurir.

