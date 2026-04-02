Hoće da ostavi ženu zbog sarme, evo šta je zatekao kod kuće

Mjesto gdje se vjeruje da nema glupih pitanja, već prvenstveno čudnih odgovora, svakako je Redit.

Ova platforma vrvi od grupa u kojima korisnici pod zaštitom anonimnosti traže rješenja za svoje životne probleme.

Iako su reakcije često šaljive i neozbiljne, ponekad se među njima nađu i zaista korisne informacije.

Ipak, oprez je neophodan, a najnovija rasprava na sabreditu je pokazala koliko banalni povodi mogu izazvati lavinu komentara na društvenim mrežama.

Kulinarski "zločin" koji je potresao Redit: Kečap u sarmi kao povod za razvod?

Jedan korisnik je pokrenuo pravu buru pitanjem koje je istovremeno nasmijalo i zgrozilo javnost. Naime, on je javno upitao: "Da li je legalno tražiti razvod ako sam uhvatio ženu da stavlja kečap u sarmu?"

Kako bi pojasnio svoju ozbiljnost, opisao je scenu koju je zatekao kod kuće - supruga je tubom blagog kečapa "ukrašavala" tradicionalni specijalitet.

Njegov šok bio je još veći kada mu je mrtva-hladna objasnila da je jelo "presuvo", nakon čega je očajni muž upitao zajednicu: "Da li je ovo kraj?"

Reakcije korisnika: Od šaljivih savjeta do crkvenog razrješenja

Komentari ispod objave brzo su se nagomilali, a većina korisnika bila je duboko potresena ovakvim "skrnavljenjem" sarme i domaće kuhinje.

Dok su jedni u šali predlagali hitan odlazak kod advokata, drugi su išli korak dalje, tvrdeći da bi mu zbog ovakvog incidenta čak i papa mogao dati crkveno razrješenje braka.

Mnogi su iskoristili priliku da podijele sopstvena traumatična iskustva sa tuđim bizarnim navikama u ishrani koje drugima "dižu kosu na glavi". Iako se kaže da put do srca vodi preko stomaka, u ovom slučaju je očigledno da se kečap ne doživljava kao saveznik ljubavi, već kao nepremostiva prepreka u zajedničkom životu, prenosi Kurir.