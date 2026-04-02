Kupac u prodavnici doživio šok: Prodavac ga ponizio zbog samo jednog pitanja

U svijetu savremenih društvenih interakcija granica između ljubaznosti i zadiranja u privatnost postaje sve tanja. Ono što je generacijama važilo za osnovni red i kulturu, danas može postati povod za ozbiljan verbalni sukob.

Upravo takva situacija zadesila je jednog korisnika društvene mreže Reddit, čije je iskustvo iz lokalne prodavnice u Srbiji podijelilo javnost i pokrenulo lavinu komentara o tome gdje nestaje osnovna ljudska toplina.

​Korisnik je svoju ispovjiest započeo pitanjem "Pitanje bontona, da li sam ispao nekulturan?", a potom je do detalja opisao događaj koji ga je ostavio u potpunom šoku. Prema njegovim riječima, ušao je u prodavnicu u komšiluku u kojoj često kupuje i nasmijano upitao prodavca: "Kako ste, ste dobro?".

Umjesto uobičajenog odgovora, dobio je hladan tuš. Prodavac mu je odbrusio riječima: "To je jako ružno sa tvoje strane, po bontonu se to pitaju samo bližnji".

​Autor objave priznao je da je ostao zatečen ovakvim stavom, te da je jedva uspio da zadrži pribranost.

"Suzdržao sam se da ne kažem nešto nepromišljeno i samo sam rekao 'Oprostite, nisam znao' i izašao napolje. Jako se neprijatno osjećam i ne znam kada smo kao narod postali ovako drčni, osjetljivi, nad***ani i sebični", naveo je on, vidno razočaran ishodom situacije koja je trebalo da bude tek usputna komšijska razmjena ljubaznosti.

Ubrzo nakon objave, uslijedila je burna diskusija u kojoj je većina korisnika stala na stranu kupca, smatrajući da je reakcija prodavca bila potpuno neadekvatna i čudna. Mnogi su istakli da ljubaznost nikada ne može biti greška.

"Lik je samo nenormalan, nisi ti kriv. Opušteno", glasio je jedan od komentara, dok je drugi korisnik dodao: "Bukvalno si ga pitao najnormalnije i najkulturnije pitanje. Stvarno je jezivo kuda idemo kao ljudi".

​Među komentarima podrške našli su se i oni koji smatraju da je prodavac pomiješao bonton sa sopstvenom nervozom.

"Nisi ispao nekulturan, liku smeta što si kulturan", napisao je jedan ''reditor'', dok je drugi podijelio svoje iskustvo riječima: "Bože me sačuvaj, naravno da nisi ispao nekulturan. Pa i ja kad uđem u prodavnicu koja mi je prekoputa zgrade pričam s radnicama, uvijek ih pitam kako su. On je samo bu**la".

​Bilo je i onih koji su čitavu situaciju okrenuli na šalu, primjećujući da je ovakav rigidan stav prodavca prava rijetkost u našem društvu, gdje ljudi obično jedva čekaju da podijele svoje muke.

"Brate, gdje nađete ove ljude. Bukvalno mi se nikada ovo nije desilo… Prije da više ima onih koji krenu da kukaju, jadaju se, objašnjavaju, nego što će samo reci: 'Evo fino, hvala, vi'", zaključio je jedan od učesnika u diskusiji.

(Telegraf.rs)