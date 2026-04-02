Kladionice u martu kažnjene sa skoro milion maraka

Poreska uprava Federacije BiH /FBiH/ u martu je izvršila 1.062 inspekcijska nadzora kladionica, a u 241 kontroli utvrdila nepravilnosti i izrekla kazne od ukupno 949.550 KM, saopšteno je iz Uprave.

Predmet inspekcijskih kontrola bila je provjera poštovanja Zakona o Poreskoj upravi FBiH, Zakona o igrama na sreću, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, Zakona o fiskalnim sistemima, kao i drugih poreskih zakona.

Ljubav i seks Sedam godina braka nestalo u jednoj noći: Žena u snu dozivala svog šefa

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 1.062 kontrolisane kladionice pokazali su da 23 odsto obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području FBiH.

Poreska uprava FBiH najavljuje da će i u narednom periodu provoditi pojačane inspekcijske nadzore s ciljem obezbjeđivanja zakonitog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije, zbog čega poziva poreske obveznike da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.