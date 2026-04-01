Bećirović i Komšić ne žele da "Muslimansko bratstvo" proglase terorističkom organizacijom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović predložila je da na današnjoj sjednici Predsjedništva bude razmatran Prijedlog zaključka kojim se nadležnim institucijama u BiH preporučuje pokretanje aktivnosti s ciljem proglašenja "Muslimanskog bratstva" terorističkom organizacijom.

Denis Bećirović i Željko Komšić su odbili da ovu tačku uvrste na dnevni red današnje sjednice Predsjedništva BiH, saznaje Srna. SAD nekoliko ogranaka proglasile terorističkom organizacijom U januaru je administracija Donalda Trampa za terorističku organizaciju proglasila libanski, egipatski i jordanski ogranak "Muslimanskog bratstva", a nešto kasnije i sudanski ogranak.

