Amidžić: Sistematski riješiti primanja svih zaposlenih u institucijama BiH

Mislim da smo na tragu da sistematski riješimo primanja svih zaposlenih u institucijama BiH i da ljudi više nikad ne postavljaju pitanje kada će biti usvajanje budžeta, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Apsolutno sam saglasan sa tim da budžet po svojoj naravi jeste politički dokument ali on je istovremeno i funkcionalan dokument. Krivo mi je što u prethodnom periodu nismo došli u situaciju da imamo usvojen globalni okvir, iz razloga političke prirode", rekao je Amidžić nakon sastanka sa predstavnicima zaposlenih u institucijama BiH.

To što je budžet, kaže Amidžić, funkcionalan instrument od podrazumijeva šta jesu realne potrebe institucija BiH

"I u prethodnim prijedlozima i danas Ministarstvo finansija i trezora i ja lično kao prioritetni stavku smo stavili dio koji se odnosi na povećanje primanja i standarda zaposlenih u institucijama. Vjerujem da kad je u pitanju period pred nama da ćemo u što kraćem periodu imati usvojen okvir o u okviru tog dokumenta jasno definisane izdatke kad su u pitanju plate odnosno naknade zaposlenih u institucijama BiH",istakao je Amidžić.

Navodi da su po tom osnovu unutar Ministarstva obezbijeđena dodatna sredstva za prijedlog.

"Do sada su ti troškovi iznosili milijardu i 13 miliona KM. Našim prijedlogom i našim dogovorom to će biti milijardu 173 miliona KM. Znači povećanje od 160 miliona KM kako bi mogli za svih 12 mjeseci zaposlenima da isplatimo pun iznos, tačnije da promijenio osnovicu od 690 i da ispravimo, mogu slobodno reći, decenijsku nepravdu prema ljudima koji rade u institucijama BiH iz razloga što su uvijek dobar dio godine imali primanja koja su umanjena u odnosu na ono što je definisao zakon", naveo je Amidžić.

Vjeruje da će biti dovoljno političkog sluha i da će se do ovog dokumenta doći što ranije.