"Nelogičnosti Ustavnog suda BiH"

Pitanje izbora predsjednika i članova Vlade Republike Srpke regulisano je Ustavom Republike Srpske, a ne Ustavom BiH, pa samim tim Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o utvrđivanju postojanja spora između BiH i Republike Srpske – stoji ovo u obrazloženju apelacije 11 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ništa sporno, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da su na to upozoravali pravnici iz Republike Srpske, ali i pojedini iz Federacije BiH. Međutim, apsurdno je to da su sudije Ustavnog suda za septembarsku Vladu po istom zahtjevu poslanika utvrdili postojanje spora između BiH i Republike Srpske, ali i i to da odluke o izboru Vlade od drugog septembra nisu bile u skladu sa Ustavom BiH. Tada im nije smetalo to što piše u Ustavu Republike Srpske. U međuvremenu su ga, izgleda pročitali, pa shvatili da ipak nisu nadležni.

"Ne bi im hvalio vjeru, ali ovaj put se Ustavni sud držao Ustava BiH. Ni u jednom od ta dva predmeta Ustavni sud BiH nije mogao zasnovati svoju nadležnost, zato što tu ne postoji bilo kakva dodirna tačka između nivoa BiH i ustavno-pravnog sistema Republike Srpske. Ova odluka je ispravna, ali ostaje nedokučivo zašto je Ustavni sud djelovao neustavno u prvom slučaju", rekao je Marko Romić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Objašnjenjem da spora između BiH i Republike Srpske nema i da je za ustavno-pravni sistem U Srpskoj nadležan Ustavni sud Republike Srpske, Ustavni sud BiH uspio je da samo u dva mjeseca donese suprotstavljene odluke, a po istom osnovu. Na apsurdnosti funkcionisanja te pravosudne institucije pravnici iz Srpske godinama upozoravaju.

"Ove dve odluke Ustavnog suda pokazuju stanje u kojem se Ustavni sud nalazi, a o tom stanju, ja sam govorio o tom stanju, o nevjerovatnim vratolomijama, nedosljednostima i pravničkim zavrzlamama", kaže Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka.

Korak naprijed za Ustavni sud BiH – komentar je pojedinih pravnika. I bilo je vrijeme da politiku ostave po strani i vrate se u okvir svojih ustavnih nadležnosti.

"U okolnosti da stavimo sve nelogičnosti sa strane, izvodimo razuman zaključak da je Ustavni sud preinačio jedan dio svoje prethodne ustavno-sudske prakse, te je potvrdio da sve procedure i sve druge nadležnosti, isključivo propisane ustavima entiteta su u nadležnosti ustavnih sudova entiteta", kaže pravnik Damir Sakić.

Ustavni sud BiH je i prošli put kao nedopušten odbacio zahtjev četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti odluke o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske, a zbog nenadležnosti Ustavnog suda BiH da odlučuje o tome.