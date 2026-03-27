Konačno priznali: Oglasio se Minić nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH

Autor:ATV
27.03.2026
18:53
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Ustavni sud BiH konačno priznao granice svojih nadležnosti za razliku od političkog Sarajeva.
Minić je na "Iksu" reagovao da odluku krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je odbacio kao nedopušten zahtjev 11 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje postojanja spora između BiH i Republike Srpske u vezi sa donošenjem odluka o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske zbog nenadležnosti za odlučivanje.
BiH
Krnji Ustavni sud: Nismo nadležni da odlučujemo o izboru Vlade Srpske
U obrazloženju je navedeno da donošenje osporenih odluka nije prouzrokovalo spor, jer je riječ o pitanju pravilnosti procedure izbora predsjednika i članova Vlade Republike Srpske koje je regulisano Ustavom Srpske, a ne Ustavom BiH i za koje je nadležan Ustavni sud Republike Srpske.
Ustavni sud BiH konačno je priznao granice svojih nadležnosti, za razliku od političkog Sarajeva.— Savo Minić (@minic_savo) March 27, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
12
20
11
20
10
20
00
Trenutno na programu