Konačno priznali: Oglasio se Minić nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Ustavni sud BiH konačno priznao granice svojih nadležnosti za razliku od političkog Sarajeva.

Minić je na "Iksu" reagovao da odluku krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je odbacio kao nedopušten zahtjev 11 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje postojanja spora između BiH i Republike Srpske u vezi sa donošenjem odluka o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske zbog nenadležnosti za odlučivanje.

U obrazloženju je navedeno da donošenje osporenih odluka nije prouzrokovalo spor, jer je riječ o pitanju pravilnosti procedure izbora predsjednika i članova Vlade Republike Srpske koje je regulisano Ustavom Srpske, a ne Ustavom BiH i za koje je nadležan Ustavni sud Republike Srpske.