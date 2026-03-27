Logo
Large banner

Oglasila se policija o rafalima i ratnim zastavama tzv. Armije BiH

Autor:

ATV

27.03.2026

15:23

Komentari:

1
Огласила се полиција о рафалима и ратним заставама тзв. Армије БиХ
Foto: Instagram

Policija Brčko distrikta preduzima sve mjere i radnje radi identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja narušavanja javnog reda i mira u tom gradu upotrebom vatrenog oružja nakon javnog praćenja fudbalske utakmice reprezentacija BiH i Velsa.

Portparol Policije Dževida Hukičević rekla je novinarima da preduzimaju aktivnosti iz nadležnosti ove institucije s ciljem identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja događaja.

Ona je dodala da su u toku intenzivne radnje na utvrđivanju svih elemenata sinoćnjeg incidenta, te da će više informacija o eventualnim privođenjima i detaljima istrage biti poznato nakon okončanja operativnih radnji.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević apelovao je da nadležne institucije hitno sankcionišu pojedince koji su narušili javni red i mir upotrebom vatrenog oružja.

On je ocijenio da se multietnički sistem distrikta mora zaštititi od neodgovornih postupaka pojedinaca, te da dostojanstveno navijanje i proslava sportskih uspjeha ne smiju biti ugroženi kršenjem zakona.

Grupa navijača u Brčkom sinoć je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja sinoć slavila pobjedu fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brčko

ratne zastave

Pucnjava

Komentari (1)
Large banner

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH" na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?

Hitna sjednica Doma naroda, evo šta je na dnevnom redu

Soreka: Nemam Izetbegovićeva saznanja; BiH je kao Ferari s podignutom ručnom kočnicom

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

17

08

17

03

16

54

16

45

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner