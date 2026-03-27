Oglasila se policija o rafalima i ratnim zastavama tzv. Armije BiH

Autor:ATV
27.03.2026
15:23
Komentari:1
Policija Brčko distrikta preduzima sve mjere i radnje radi identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja narušavanja javnog reda i mira u tom gradu upotrebom vatrenog oružja nakon javnog praćenja fudbalske utakmice reprezentacija BiH i Velsa.
Portparol Policije Dževida Hukičević rekla je novinarima da preduzimaju aktivnosti iz nadležnosti ove institucije s ciljem identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja događaja.
BiH
Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH" na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?
Ona je dodala da su u toku intenzivne radnje na utvrđivanju svih elemenata sinoćnjeg incidenta, te da će više informacija o eventualnim privođenjima i detaljima istrage biti poznato nakon okončanja operativnih radnji.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević apelovao je da nadležne institucije hitno sankcionišu pojedince koji su narušili javni red i mir upotrebom vatrenog oružja.
Društvo
Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH": Oglasio se Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH
On je ocijenio da se multietnički sistem distrikta mora zaštititi od neodgovornih postupaka pojedinaca, te da dostojanstveno navijanje i proslava sportskih uspjeha ne smiju biti ugroženi kršenjem zakona.
Grupa navijača u Brčkom sinoć je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja sinoć slavila pobjedu fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom.
