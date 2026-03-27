Soreka: Nemam Izetbegovićeva saznanja; BiH je kao Ferari s podignutom ručnom kočnicom

ATV

27.03.2026

07:02

Сорека: Немам Изетбеговићева сазнања; БиХ је као Ферари с подигнутом ручном кочницом

Šef Delegacije Evropske unije u (BiH) Luiđi Soreka govorio je o zastojy na evropskom putu BiH, izgubljenim sredstvima iz evropskih fondova, političkim blokadama i nedostatku reformi.

U fokusu razgovora prilikom njegovog gostovanja na FTV bili su i plan rasta, izborna godina, kao i odnos domaćih vlasti prema obavezama na putu ka Evropskoj uniji.

Na početku razgovora, ambasador Soreka je komentarisao izjavu lidera SDA Bakir Izetbegović o navodnim opasnim dešavanjima u Banjaluci, poručivši da takva saznanja nema.

„Imao sam priliku da čujem tu izjavu predsjednika SDA, ali ja takva saznanja nemam. Mislim da smo vjerovatno ušli u predizbornu fazu i da ćemo u tom periodu slušati više sličnih poruka“, kaže Soreka.

Naglašava da je fokus Evropske unije na stabilnosti i izborima.

„Mi sa svoje strane radimo na pripremi terena za izbore, uključujući i uvođenje izbornih tehnologija, ali moj primarni zadatak ostaje približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji“, naveo je.

Zastoj i propuštena prilika

Govoreći o evropskom putu, Soreka priznaje da je proces usporen i da nedostaje političke energije.

Podsjeća da su jednostavni koraci ostali neispunjeni.

„Preostala su dva zakona iz oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača, ali nažalost ništa od toga nije urađeno. Mi smo bili spremni da pokrenemo međuvladinu konferenciju, ali smo ostali razočarani jer nije bilo napretka i time je propuštena važna prilika“, ističe.

Između reformi i kampanje

Smatra da fokus političara nije na reformama, već na kampanji.

„Često čujem da smo u izbornoj godini, ali za mene je to izgovor – ne bismo smjeli gubiti vrijeme“, kazao je Soreka.

Posebno upozorava na konkretne finansijske posljedice.

„Evropska unija ponudila je više od milijardu evra kroz reformsku agendu, ali su zbog kašnjenja sredstva već umanjena za 108 miliona evra. Od usvajanja reformske agende nismo vidjeli puno djelovanja. Doslovno sam progonio ministre kako bismo to izgurali, ali nisam vidio da se išta značajno uradilo“, otkrio je.

Na pitanje o odgovornosti za zastoj, kaže da ona postoji na više nivoa.

Na kraju, slikovito opisuje stanje u državi.

„Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal, ali je kao Ferari sa podignutom ručnom kočnicom“, kazao je.

Dodaje da rješenje postoji.

„Evropski put i reformska agenda su jedini način da se ta kočnica spusti i da se zemlja pokrene naprijed“, zaključio je Soreka.

Komentari (2)
