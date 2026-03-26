Amidžić: Oni koji predlažu smanjenje PDV-a predlažu nestabilnost budžeta

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da oni koji predlažu smanjenje PDV bez imalo struke i znanja predlažu nestabilnost budžeta i svih davanja i ekstra profit za sve trgovinske lance ili one na koje bi se odnosilo to smanjenje.

Amidžić smatra da bi bilo dobro da se ide na način povećanja primanja radnika, jer ukoliko se obezbijedi rast primanja onih koji imaju primanja iz budžeta moći će da se nadomjesti rast cijena, a obezbijediće se i stabilnost za sve kategorije i korisnike budžeta.

"To je sistemska mjera i dokaz opredijeljenosti za sada čujem Vlade Republike Srpske da se sav višak sredstava opet preusmjeri onim kategorijama unutar budžeta", rekao je Amidžić.

Amidžić je istakao da je imao potrebu da pojasni kakve se odluke donose i koja su moguća rješenja, a šta je zamajavanje javnosti.

"Imao sam priliku da čujem takmičenje koje sve poreze treba da ukinemo kako bi se tobože pokazala briga za građane. Imali smo široku lepezu prijedloga, koja se odnosila na smanjenje PDV, a sada aktuelna tema akcize. To je lažna briga za građane. Mi treba da kažemo na čiji bi teret išlo smanjenje PDV", rekao je Amidžić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je pojasnio da PDV predstavlja izvorni prihod budžeta entiteta i iz tih budžeta znamo koja se davanja izmiruju.

"Onaj ko izlazi sa ovakvim prijedlozima da se smanje prihodi kada su u pitanju budžeti Republike Srpske i FBiH je isti onaj koji želi da ugrozi sva davanja koja se daju iz tih budžeta", istakao je Amidžić.

Ocijenio je da to nije prijedlog kako bi se olakšalo građanima već predlaže nestabilnost i situacija u kojoj ćemo imati upitnu isplatu svega što je vezano za budžet Republike Srpske.

"Imam osjećaj da su u dogovoru sa svim trgovačkim lancima. Kada ste čuli u praksi da je došlo do smanjenja PDV da su cijene pale", upitao je Amidžić i dodao da u tom slučaju ne bi pale cijene ili bi to bilo zanemarivo, a ostvario bi se ekstraprofit trgovačkih lanaca.