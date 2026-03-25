Tuzlanski kanton odlučio: Jednokratna pomoć roditeljima od 1.500 maraka

25.03.2026
Na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, juče donijeta je odluka kojom je utvrdila jednokratnu novčana pomoć za roditelje sa troje i više djece.
Ona će u visini u 2026. godini iznositi 1.500 maraka.
Ovo pravo ostvaritće roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2026. godini.
Za ovaj oblik podrške, kao segment ukupne pronatalitetne politike, budžetom TK za 2026. godinu je osigurano 650.000 KM.
Takođe, utvrđen je i iznos naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom i specijaliziranom hraniteljstvu za 2026. godinu. Visina naknade u tradicionalnom hraniteljstvu iznosiće 54 posto prosječne plate u Federaciji BiH za 2025. godinu.
Odnosno iznosiće 861 KM, dok će naknada za izdržavanje hranjenika u specijaliziranom hraniteljstvu iznositi 61 posto prosječne plate u Federaciji BiH za 2025. godinu, odnosno 972 KM.
U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu na budžetskoj poziciji "hraniteljstvo" planirano je 1.394.264 KM. To je je za 575.000 KM više u odnosu na 2025. godinu, prenosi Radio Sarajevo.
“U cilju unapređenja finansiranja hraniteljskih porodica i poboljšanja kvaliteta usluge, djeci bez roditeljskog staranja obezbijedi najbolje moguće uslove da odrastaju u porodičnom okruženju, predloženo je povećanje naknada. Riječ je o naknadama za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom i specijaliziranom hraniteljstvu za 2026. godinu”, saopćeno je iz Včlade TK.
