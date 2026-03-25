Cvijanović u Dalasu: Srpska se osjeća slobodnije zahvaljujući novoj američkoj administraciji

Republika Srpska se osjeća mnogo slobodnije da govori o svojoj poziciji zahvaljujući novoj američkoj administraciji na čelu sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u obraćanju na Konferenciji konzervativne političke akcije u Dalasu.

Cvijanović se na početku svog obraćanja zahvalila na pozivu, te dodala da je velika čast biti okružen ljudima koji dijele iste vrijednosti.

Pričajući o situaciji u BiH, Cvijanović je dodala da se Republika Srpska sada osjeća rasterećenije da priča o situaciji koja se trenutno dešava na našim prostorima.

- Osjećamo se lakše da pričamo o stvarima o kojima do sada nismo mogli, a to se dešava od dolaska administracije SAD-a Donalda Trampa, zbog čega smo jako srećni u Republici Srpskoj. Priča o BiH je jako komplikovana, ona je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. BiH je posljednja kolonija u Evropi - istakla je Cvijanović.

Cvijanovićeva je u Dalasu govorila o situaciji u BiH, te se dodala da u BiH, trenutno postoji tzv. visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji iako nikada nije potvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom, nameće zakone i radi stvari koje ne možete čuti.

- Osjećamo se sada slobodnije da pričamo o tome u Americi. Američki pristup Republici Srpskoj, kao dijelu BiH je znatno promijenjen u posljednje vrijeme, jer Amerika danas ima realan pristup Balkanu - napomenula je Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da razumije zabrinutosti kolega u Evropi, ali je istakla da Evropa nema strategiju niti plan, što je trenutno glavna razlika između SAD i EU.

Cvijanović se osvrnula i nelegitiman proces koji se vodio protiv Milorada Dodika.

Cvijanovićevu je najavio specijalni izaslanik američkog predsjednika Ričard Grenel, koji je nakon njenog obraćanja istakao da će ostati upućeni u situaciju u BiH.

Podsjećamo, pored Cvijanović, na konferenciji se obratio sekretar za obrazovanje i sekretar za stanovanje i urbani razvoj Sjedinjenih Američkih Država, Linda Mekmahon i Skot Tarner, savjetnik za granicu i pitanje imigracija u administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa Tom Homan, specijalni izaslanik američkog predsjednika Ričard Grenel, američki politički aktivista Metju Šlep, Đorđe Simion član Predstavničkog doma Rumunije, bivši premijer Velike Britanije Liz Tras, brojni kongresmeni, kao i mnogi drugi važni akteri u američkom političkom i društvenom životu.

Liz Tras je na na Konferenciji konzervativne političke akcije u Dalasu istakla da njenu zemlju trenutno predvode ljudi koji podržavaju islamiste.

Pored učesnika iz SAD, na događaju, između ostalih, govorili su i predsjednik Poljske Karol Navrocki, sin posljednjeg iranskog šaha i opozicioni lider u egzilu Reza Pahlavi, američki advokat i politički analitičar Gordon Čang, te predsjednik Partije evropskih konzervativaca i reformista i bivši premijer Poljske Mateuš Moravjecki.

CPAC je politička konferencija koja okuplja zvaničnike, političke i medijske aktiviste iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta i jedan je od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu. prenosi RTRS.