Cvijanović na Konferenciji konzervativne političke akcije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvuje, kao jedan od govornika, na Konferenciji konzervativne političke akcije koja se održava u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas.

Pored Cvijanović, na konferenciji se obraća sekretar za obrazovanje i sekretar za stanovanje i urbani razvoj Sjedinjenih Američkih Država, Linda Mekmahon i Skot Tarner, savjetnik za granicu i pitanje imigracija u administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa Tom Homan, brojni kongresmeni, kao i mnogi drugi važni akteri u američkom političkom i društvenom životu.

Pored učesnika iz SAD, na događaju, između ostalih, govore i predsjednik Poljske Karol Navrocki, sin posljednjeg iranskog šaha i opozicioni lider u egzilu Reza Pahlavi, te predsjednik Partije evropskih konzervativaca i reformista i bivši premijer Poljske Mateuš Moravjecki.

CPAC je politička konferencija koja okuplja zvaničnike, političke i medijske aktiviste iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta i jedan je od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu.