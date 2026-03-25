Cvijanović na Konferenciji konzervativne političke akcije

25.03.2026
21:36
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvuje, kao jedan od govornika, na Konferenciji konzervativne političke akcije koja se održava u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas.
Pored Cvijanović, na konferenciji se obraća sekretar za obrazovanje i sekretar za stanovanje i urbani razvoj Sjedinjenih Američkih Država, Linda Mekmahon i Skot Tarner, savjetnik za granicu i pitanje imigracija u administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa Tom Homan, brojni kongresmeni, kao i mnogi drugi važni akteri u američkom političkom i društvenom životu.
Pored učesnika iz SAD, na događaju, između ostalih, govore i predsjednik Poljske Karol Navrocki, sin posljednjeg iranskog šaha i opozicioni lider u egzilu Reza Pahlavi, te predsjednik Partije evropskih konzervativaca i reformista i bivši premijer Poljske Mateuš Moravjecki.
CPAC je politička konferencija koja okuplja zvaničnike, političke i medijske aktiviste iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta i jedan je od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu.
