Bećirović i Konaković urušavaju BiH

Proiranski narativ u Sarajevu, pravdanje pred jevrejskom zajednicom u SAD, sarajevski političari bi da sjede na dvije stolice.

Takva im je i politika – u zavisnosti šta i ko im u trenutku odgovara.

Ovaj put je predsjedavajući i bošnjački član Predsjedništva BiH u Vašingtonu na predstavljanju Sarajevske Hagade, u društvu Svena Alkalaja i Elmedina Konakovića, izjavio kako su muslimani ti koji su Hagadu spasili od nacista i od, kako on kaže, "velikosrpske opsade".

"Sarajevska Hagada je preživjela inkviziciju. Preživjela je nacizam. Hagada je preživjela Drugi svjetski rat, kada su je bosanski muslimani, rizikujući vlastite živote, sačuvali od nacista. Preživjela je velikosrpsku opsadu Sarajeva 90-ih godina, kada su je spasili hrabri radnici Zemaljskog muzeja BiH, dok je grad bio pod granatama", rekao je Bećirović.

U istom tom muzeju o predstavljanju Hagade nisu obaviješteni, čak ni formalno. Kažu, saznali su putem medija.

"Ne osporavamo pravo političkim i vjerskim predstavnicima Bosne i Hercegovine da nezavisno od Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, promovišu pojedine predmete iz naših zbirki, kao i ideje ili značenje koje oni nose sa sobom, ali moramo ukazati na činjenicu da se radi o vrlo „neobičnoj“ praksi zaobilaženja neposrednog vlasnika istog", poručili su iz Muzeja.

Klasična sarajevska podvala i licemjerje, ocjenjuje Staša Košarac.

"Oni su falsifikat i u kontinuitetu, evo i u ovom slučaju, ovakvim potezima, time što nisu dali nikakve negativne konotacije na Iran pokazuju da su iranski ljudi u BiH i da pokušavaju na ovakav perfidan sarajevski, manipulativan način da sada pokažu neku drugu sliku, ali fundamenti su ono što dobro mi ovdje u BiH znamo", rekao je on.

Bećirović i Konaković samo urušavaju BiH u koju se kunu pričajući pogrdno o Srbima po svijetu, kategoričan je premijer Srpske.

"Šta onda očekujete ako mene neko i moj narod naziva nekim pogrdnim imenom i ode po bijelom svijetu da priča da je to tako, da ja s njim sarađujem, da ja osjećam da smo mi dio istog habitusa u kom treba da živimo, naravno da ne mogu", poručuje Savo Minić.

Pokušaj revizije iz političkog Sarajeva već je postao smiješan, kaže to Željko Budimir.

"Posebno ako znamo da Holokaust koji je doživio jevrejski narod i genocid koji je doživio srpski narod u gradovima poput Sarajeva i generalno na području NDH u koju je spadala čitava BiH i sa velikim brojem zločina, koje su napravili pripadnici tzv. ustaške vojnice, domobrani i muslimanske milicije i da je to na taj način revizija", kaže Budimir.

Akcija bošnjačkih zvaničnika imala je za cilj promjenu narativa prema Sarajevu. Promocijom Hagade u Vašingtonu htjeli su popraviti sliku o BiH na zapadu zbog podrške Palestini i Hamasu, te otkazivanja rabinske konferencije.

To je još ranije izjavio i ambasador BiH u Vašingtonu Sven Alkalaj. S obzirom na to da željenu podršku kongresmena nisu dobili, za taj pokušaj mogu da pišu propalo.