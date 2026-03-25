Spasavanje posrnule diplomatije: Prodaja "braće" za podršku zapada

Bošnjačka diplomatija servirala je u Vašingtonu Sarajevsku hagadu kako bi se oprali od podrške "braći" iz Hamasa i Irana. Sve je doživjelo debakl.

Akcija bošnjačkih zvaničnika Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića imala je za cilj promjenu narativa prema Sarajevu. Promocijom Sarajevske hagade u Vašingtonu htjeli su popraviti sliku o BiH na zapadu zbog podrške Palestini i Hamasu. To je još ranije izjavio ambasador BiH u Vašingtonu Sven Alkalaj.

"Ono što mi pokušavamo sa strane i što sam u pripremi organizovao sa velikim jevrejskim grupama ovdje je obilježavanje Sarajevske hagade. Planira se negdje 50-60 kongresmena gdje će se predstaviti sarajevska hagada i svakome ćemo podijeliti manju monografiju, što će biti jedan snažan podstrek naše diplomatije baš na tom polju. Kada smo imali slučajeve i otkazivanje rabinske konferencije, zatim demonstracija oko Palestine, što je iskorišteno za promovisanje Hamasovih zastava i tu nam se prebacuje.. Mi ćemo sa ovim potezom uspjeti vratiti BiH u pomoć ovih velikih jevrejskih organizacija, a samim tim i značajnu podršku u kongresu SAD", rekao je Alkalaj.

Međutim, od najavljene posjete nije bilo ništa. Kongresmeni su ranije upozoreni od strane jevrejskih medija da ne prisustvuju obilježavanju jer je riječ o manipulaciji. Umjesto velikih vijesti o značajnoj podršci na kraju samo huškačka izjava Denisa Bećirovića da su muslimani hagadu branili od nacista i Srba.

Očigledno je da su Sarajevu ipak fakturisani brojni antisemitski potezi. Od podrške Palestini i Hamasu, do otkazivanja rabinske konferencije. Nije mi pomogla ni zabrana održavanja skupa podrške Iranu.

Među zvanicama najzvučnija imena su bili Denis Bećirović i Elmedin Konakvoić što ujedno i govori o značaju skupa.

Odricanje Irana

Jedna od akcija bošnjačkog rukovodstva u namjeri da se dodvore Jevrejima, a sakriju povezanost sa Teheranom je i zabrana održavanja skupa podrške Iranu.

Policija u Sarajevu je 7. marta zabranila javni skup podrške ubijenoj djeci i civilima u Iranu. Na samu pomen Irana u svakom javnom nastupu burno je reagovao i ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković koji je govorio o istorijskom značaju Teherana za BiH, ali da su druga vremena.

Tako je u vrlo kratkom roku pokušao da opravda Sarajevu i podršku BiH rezoluciji kojom se osuđuju iranski napadi na zemlje Zaliva, i saglasnost BiH da se Iranski korpus islamske revolucionarne garde označi kao teroristička organizacija.

Posrnula diplomatija

I ovo je još jedan od dokaza o posrnuloj sarajevskoj diplomatiji. Lobiranja, zauzimanje stavova, kao i sastanci sa brojnim zvaničnicima nisu za aktuelno bošnjačko rukovodstvo donijeli željene rezultate. Nova američka administracija skinula ih je sa dnevnog reda čim je bivši ambasador Majkl Marfi spakovao kofere i otputovao za SAD.

Od tog trenutka započinju diplomatski promašaji. Posljednji, koji se tiče Sarajevske hagade, više je uslijedio kao iznuđena reakcija zbog diplomatskih uspjeha srpskog rukovodstva. Upravo nakon boravka Milorada Dodika u Vašingtonu i pojavila se vijest da se priprema organizacija ovakvog događaja.

Ipak, sigurno je da će ovaj čin imati daleko veće negativne posljedice nego što će Sarajevo profitirati. U više navrata su se odrekli prirodnih saveznika sa Bliskog istoka, dok u zapadnim krugovima koje ciljaju nisu poželjni.