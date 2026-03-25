Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

Bizarni incident je, navodno, zabilježen na jednom groblju u malezijskoj državi Penang.

Neimenovani muškarac i žena zatečeni su u neprimjerenom činu. Sve je snimila ogorčena slučajna prolaznica koji tvrdi da je par i ranije viđao na istom mjestu.

"Ponovo sam vas zatekla ovdje"

Šokantan snimak pokazuje muškarca kako stoji potpuno nag, okrenut leđima, dok je žena sjedila na nadgrobnom spomeniku, naga od struka naniže.

Žena koja je snimala događaj može se čuti kako govori:

“Ponovo sam vas zatekla ovdje! Već nekoliko puta ste bili goli. Ljudi dolaze da se mole, a vi dolazite da vodite ljubav. Ne poštujete pokojnike izvođenjem ovakvog nemoralnog čina, pozvaću policiju“.

Muškarac brzo navlači pantalone i počinje da se izvinjava, ali autorka snimka govori da to nije dovoljno, prenosi Dejli Star.

Uhapšeni narednog dana

Lokalni šef policije potvrdio je medijima da je par uhapšen u Džordžtaunu narednog dana.

“Početne provjere su pokazale da nisu u braku”, izjavio je.

Portparol groblja navodi da je čuo tvrdnje o paru koji je više puta viđen u sličnim neprimjerenim radnjama. Inače, groblje se nalazi u dolini, okruženo šumom i brdima, što otežava nadzor aktivnosti sa ulaza.

Smatra se da su uhapšeni stranci, a ukoliko budu osuđeni prijeti im kazna od tri mjeseca do pet godina, prenosi Telegraf.