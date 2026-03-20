Fizički izgled ili karakter? Žene otkrile pojam pravog muškarčine

20.03.2026

09:15

Foto: Pexels/Lais Queiroz

Muškarci se često pitaju šta je to šta privlači žene. Da li je to fizički izgled, karakter ili možda novčano stanje muškarca?

Portal "Muški magazin" navodi kako su odlučili da pitaju žene za pomoć!

Žene su odredile da muškarci moraju da imaju određene osobine i da oni koji ih posjeduju mogu da se nazivaju pravim muškarčinama. Dakle, ako se pronalazite u ovom tekstu, onda ste vjerovatno muškarac koji osvaja svaku ženu koju poželi.

1. Tamne, misteriozne oči

Iako mnogi misle da žene vole plavušane sa plavim očima, ispitivanja su pokazala da su zapravo privlačniji tamni muškarci sa tamnim očima. Žene kažu da muškarci sa tamnim očima d‌jeluju misteriozno i da su nevjerovatno privlačni.

2. Temperamentan, ali ne nasilan

Žene obožavaju kada muškarac pokazuje svoju jačinu i kada zna da lupi šakom o sto, ali isto tako ne vole nasilje. Zbog toga morate biti muškarac koji drži do sebe i koji zna šta želi, ali probleme nikada ne smijete rješavati nasiljem, naročito ne nasiljem prema ženama.

3. Nježan

Koliko god žene voljele jake i velike muškarce, sve one priželjkuju nježnog muškarca koji će se saosjećati sa njima i koji će im pružiti ljubav i toplinu.

4. Uglađen

Žene obožavaju muškarce koji se dobro oblače, koji imaju manire, koji su elokventni i koji se ponašaju džentlmenski.

Zbog toga uglađeni muškarci najbolje prolaze, jer imaju sve ove osobine i kvalitete. Ako želite da budete šarmer od kojeg se ni jedna d‌jevojka ne može spasiti, onda prvo naučite da budete džentlmen.

