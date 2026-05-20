Putin u Kini dobio poklon od inženjera kojeg je upoznao dok je bio dijete

20.05.2026 11:51

Руски председник Владимир Путин, у центру, потписује своју фотографију са кинеским инжењером Пенг Паијем, десно, снимљену током његове прве посете Кини 2000. године, у Великој кући народа у Пекингу, среда, 20. мај 2026.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se danas, 20. maja, u Pekingu i sa kineskim inženjerom Peng Pajom, koga je upoznao prilikom svoje prve zvanične zvanične posjete Kini 2000. godine, kada je Peng još bio dijete, i od njega je na poklon, kao uspomenu, dobio porcelanski servis.

Kao dijete, Peng Paj je upoznao Putina tokom njegove prve državne posjete Kini kao predsjednika Rusije, u julu 2000. godine, a kasnije se školovao na jednom od univerziteta u Moskvi, prenosi agencija RIA Novosti.

Putin i Peng Paj, koji sada radi za jednu od velikih kineskih kompanija, razgovarali su u državnom pansionu Đaojutaj, gd‌je je ruski lider boravio tokom posjete Pekingu, a na kraju sastanka ruski predsjednik se fotografisao sa Peng Pajem i potpisao je kopiju njegove zajedničke fotografije koja je snimljena prije 26 godina, prenosi Tan‌jug.

Prilikom sastanka sa Putinom, kineski inženjer je rekao da je obrazovanje najvažnija stvar koju je stekao u Rusiji.

"Ovo je najvažnija stvar koju sam dobio u Rusiji", rekao je Peng, koji je od 2007. do 2013. godine studirao na Moskovskom državnom tehničkom univerzitetu za automobile i puteve (MADI), nakon čega se vratio da radi u domovini.

