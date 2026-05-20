Logo
Large banner

Žena upala u šaht i poginula

Autor:

ATV
20.05.2026 11:37

Komentari:

1
Затворен шахт.
Foto: Pixabay/efes

Žena je preminula nakon što je izašla iz automobila i pala u otvoreni šaht za servis u Njujorku, saopštila je policija. Policija je primila prijavu o nesreći na Menhetnu neposredno prije ponoći u ponedjeljak. Policija je pronašla ženu bez svjesti na dnu šahta.

Policija kaže da je 56-godišnja Donike Gocaj iz Brajarklif Menora u Njujorku parkirala svoj Mercedes na raskrsnici Zapadne 52. ulice i Pete avenije u centru Menhetna neposredno prije 23:20.

Izašla je iz auta i odmah ušla u otvoreni servisni okno ispred zgrade Kartije. Gocaj je pala oko tri metra dubine, a para iz okna je izazvala srčani zastoj. Hitno je prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom.

Komunalno preduzeće: Vjerujemo da je kamion pomjerio poklopac

Komunalna kompanija Kon Edison izjavila je američkim medijima da, nakon pregleda snimaka sa nadzornih kamera, vjeruje da je poklopac šahta pomjerio kamion. „Otprilike 12 minuta kasnije, osoba umješana u nesreću parkirala je svoj automobil u blizini“, rekao je portparol Kon Edisona za CBS.

Учионица

Svijet

Bizarna prevara u Njujorku: Žena lažirala dokumenta kako bi upisala srednju školu

„Analiziramo sve okolnosti. Iako su takvi slučajevi rijetki, teška vozila mogu da pomjeraju poklopce šahtova. Naše misli su uz njenu porodicu, a bezbjednost nam ostaje glavni prioritet“, dodao je.

Otvoreni šahtovi su čest problem u Njujorku

Porodica Donike Gocaj je na licu mjesta rekla za CBS da pokušavaju da shvate kako je do tragedije moglo doći. Njena snaja, vidljivo potresena dok je razgovarala sa novinarima, upozorila je da oko otvorenog šahta nema čunjeva, upozorenja niti zaštitnih barijera.

Policija je saopštila da je istraga u toku, ali da trenutno nema sumnje na nelegalno djelo. Tačan uzrok smrti utvrdiće gradska kancelarija za medicinsko vještačenje.

Gradsko Odeljenje za zaštitu životne sredine upravlja infrastrukturom vodosnabdevanja i kanalizacije, uključujući hiljade kilometara kanalizacionih cijevi i oko 100.000 aktivnih šahtova, navodi se na njegovoj zvaničnoj veb stranici. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, odeljenje je ove godine primilo više od 700 izvještaja u vezi sa površinskim kopovima.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

preminula žena

šaht

Njujork

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Школске клупе у учионици.

Svijet

Bizarna prevara u Njujorku: Žena lažirala dokumenta kako bi upisala srednju školu

1 sedm

0
Џефри Епстајн

Svijet

Nestala Epstinova žrtva: Misterija potresa Njujork

2 sedm

0
Полицијско ауто

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Dječak djevojčici skakao po glavi jer nije htjela da mu da broj

3 sedm

0
"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

Svijet

"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

3 sedm

0

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Svijet

Razoran zemljotres pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali iz zgrada, osjetilo se do Libana

4 h

0
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

"Rusija i Kina postigle dogovor u energetskom sektoru"

6 h

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.

Svijet

Putin dočekan topovskom paljbom u Pekingu

6 h

0
Пас кангал

Svijet

Dječak (6) u krvavom napadu "ljubimaca" ostao bez obje ruke

6 h

0

  • Najnovije

15

56

Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

15

54

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner