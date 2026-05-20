Žena upala u šaht i poginula

Žena je preminula nakon što je izašla iz automobila i pala u otvoreni šaht za servis u Njujorku, saopštila je policija. Policija je primila prijavu o nesreći na Menhetnu neposredno prije ponoći u ponedjeljak. Policija je pronašla ženu bez svjesti na dnu šahta.

Policija kaže da je 56-godišnja Donike Gocaj iz Brajarklif Menora u Njujorku parkirala svoj Mercedes na raskrsnici Zapadne 52. ulice i Pete avenije u centru Menhetna neposredno prije 23:20.

Izašla je iz auta i odmah ušla u otvoreni servisni okno ispred zgrade Kartije. Gocaj je pala oko tri metra dubine, a para iz okna je izazvala srčani zastoj. Hitno je prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom.

Komunalno preduzeće: Vjerujemo da je kamion pomjerio poklopac

Komunalna kompanija Kon Edison izjavila je američkim medijima da, nakon pregleda snimaka sa nadzornih kamera, vjeruje da je poklopac šahta pomjerio kamion. „Otprilike 12 minuta kasnije, osoba umješana u nesreću parkirala je svoj automobil u blizini“, rekao je portparol Kon Edisona za CBS.

„Analiziramo sve okolnosti. Iako su takvi slučajevi rijetki, teška vozila mogu da pomjeraju poklopce šahtova. Naše misli su uz njenu porodicu, a bezbjednost nam ostaje glavni prioritet“, dodao je.

Otvoreni šahtovi su čest problem u Njujorku

Porodica Donike Gocaj je na licu mjesta rekla za CBS da pokušavaju da shvate kako je do tragedije moglo doći. Njena snaja, vidljivo potresena dok je razgovarala sa novinarima, upozorila je da oko otvorenog šahta nema čunjeva, upozorenja niti zaštitnih barijera.

Policija je saopštila da je istraga u toku, ali da trenutno nema sumnje na nelegalno djelo. Tačan uzrok smrti utvrdiće gradska kancelarija za medicinsko vještačenje.

Gradsko Odeljenje za zaštitu životne sredine upravlja infrastrukturom vodosnabdevanja i kanalizacije, uključujući hiljade kilometara kanalizacionih cijevi i oko 100.000 aktivnih šahtova, navodi se na njegovoj zvaničnoj veb stranici. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, odeljenje je ove godine primilo više od 700 izvještaja u vezi sa površinskim kopovima.

