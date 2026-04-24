UZNEMIRUJUĆE: Dječak djevojčici skakao po glavi jer nije htjela da mu da broj

Djevojčica (15) zadobila je stravične povrede nakon što ju je na ulici napao dječak (14) jer je, prema tvrdnjama, odbila da mu da svoj broj mobilnog telefona.

Jeziva scena odigrala se u ponedjeljak u centru Njujorka kada je dječak podigao djevojčicu, krvnički je bacio na tlo, a potom je počeo da joj skače po glavi! Lusinda Arojo, majka teško povrijeđene djevojčice, kaže da je njeno dijete za dlaku izbjeglo smrt.

Lusinda je rekla da je njenu kćerku napao dječak star svega 14 godina, koji ide u istu školu kao i njeno dijete. Tvrdi da je dječak već duže vrijeme uznemiravao njenu kćerku i muvao je, što je ona odbijala. U ponedjeljak joj je ponovo prišao na ulici, a kada je ona ponovo odbila da mu udovolji, fizički ju je napao i zadao joj povrede opasne po život.

Dječak je uhapšen, a majka djevojčice kaže da im se život okrenuo u sekundi.

"Moja kćerka je i dalje veoma potresena i čitav život joj se preokrenuo u sekundi", rekla je Lusinda i dodala da je nasilnik uhapšen.

"Ovo nije bilo neko vršnjačko uznemiravanje, ovo je direktan napad, mogao je da je ubije", govori očajna majka.

Brutalan snimak prikazuje dječaka kako zaustavlja djevojčicu na pješačkom prelazu i prijeti joj. Djevojčica mirno stoji i ne govori ništa, već pokušava da prođe kraj njega, što on ne dozvoljava. Djevojčica se potom okreće da bi krenula na drugu stranu, ali je on grabi, odiže od poda i djevojčicu potom baca na zemlju. U sljedećem trenutku kreće krvnički da joj gazi svom snagom po glavi.

Sve se odigralo na Menhetnu, a djevojčica je zadobila teške tjelesne povrede. Prema medicinskoj dokumentaciji, djevojčica je pretrpjela potres mozga, krvarenje, povrede vrata.

"To su stravične glavobolje koje ona sada ima, vrat joj je izvrnut, to su povrede koje zahtevaju dugoročnu fizikalnu terapiju", kaže Lusinda.

Ona kaže da njeno dijete nije pretrpjelo samo fizičko nasilje, već da i dalje svakodnevno prolazi kroz stravičan stres jer joj svi šalju snimak napada.

"Na snimku se jasno vidi da je pokušavala da se udalji od njega jer to dijete je loše. Ona to zna, zna da je problematičan", objašnjava majka.

Lusinda ističe da je njena kćerka išla na trening kada ju je dječak presreo i napao. Sve se dogodilo oko 15.30 časova, na prometnoj raskrsnici. Na snimku se čuje i kako joj dječak prijeti da će "ubiti boga u njoj" jer hoće da ga zaobiđe.

Djevojčica je, kada joj nije dozvoljavao da prođe kraj njega, opsovala i okrenula se na drugu stranu, govoreći mu da je "j***** ostavi na miru". Nakon toga uslijedio je jezivi fizički napad.

"Svi su samo snimali"

Majka kaže i da je zgrožena činjenicom da su ljudi na ulici snimali napad umjesto da pomognu.

"On je na kraju samo otišao, a svi su snimali... Svi su gledali šta joj radi i snimali su. Ono što me jako ljuti jeste činjenica da se taj snimak dijeli kao zabavni sadržaj!", rekla je Lusinda.

"On je nju krvnički prebio jer ga je ignorisala, a na sve to su se njegovi drugovi samo smijali. To nije jedan nasilnik, to je grupa nasilnika!", ogorčena je majka.

Lusinda ističe da je njena kćerka u jezivom napadu izgubila svijest i da je došla sebi tek u kolima hitne pomoći. Drugi sagovornici "Njujork Post", koji su upućeni u slučaj navode da je u pitanju izuzetno problematičan dječak, koji je stalno u školi pravio probleme.

Djevojčica je zadržana u bolnici dva dana, nakon čega je otpuštena na kućno liječenje.

Nismo ga prijavljivali

Majka povrijeđene djevojčice kaže da su nadležni u školi i te kako svjesni da je u pitanju problematično dijete, ali ističe da ga njena kćerka nikad nije prijavila za uznemiravanje jer je do sad uvijek bilo verbalno.

"To ju je stresiralo, ali ga nije prijavila jer nije mogla ni da pomisli da će postati nasilan. Niko ne bi pomislio da ovako nešto može da se dogodi", ističe majka.

Dječak je juče izveden pred sudiju za maloljetnike, ali medijima nije bio dozvoljen pristup ročištu zbog godišta napadača.

"Post" javlja da je dječak zadržan u pritvoru.

Majka ga brani

Dječakova majka Selma Alen tvrdi da njen sin nije nasilnik, već da je on taj koji je trpio nasilje.

"Ona je njega maltretirala, ja da vam kažem. On se žalio sve vrijeme na nju. Rekla sam to i direktoru škole, ali ništa. Moj sin je taj koji je trpio nasilje, on više ne želi da ide u tu školu", rekla je majka za "Post".

Selma je negirala i da je njen sin pokušavao da dobije broj telefona djevojčice. Tvrdila je da su "njih dvoje prijatelji koji već dugo vremena razmjenjuju poruke na Instagramu i Vocapu".

"Moj sin je tih i povučen, nikog ne provocira. Ona je njega prije toga što se desilo gurnula. On joj se samo osvetio jer ga je gurnula", rekla je Selma.

(Telegraf.rs)