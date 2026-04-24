Da li je ugroženo članstvo Španije u NATO-u? Oglasili se iz Njemačke

Članstvo Španije u NATO savezu nije dovedeno u pitanje, rekao je portparol Vlade Njemačke.

"Španija je član NATO-a i ne vidim razlog zašto bi to trebalo da se promijeni", naveo je portparol tokom redovne konferencije za novinare u Berlinu.

On je odgovorio na pitanje novinara o izvještaju Rojtersa u kojem se poziva na interni imejl Pentagona u kojem se suspenzija Španije iz Alijanse pominje kao opcija koja se razmatra.

Američki zvaničnik koji nije želio da bude imenovan rekao je da je Pentagon naveo opcije koje SAD imaju na raspolaganju za kažnjavanje saveznika iz NATO-a koji nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom.

Izvor, koji nije želio da bude imenovan, dodao je da je jedna od opcija preispitivanje stava SAD o britanskom polaganju prava na Foklandska ostrva, prenosi Srna.