Da li je ugroženo članstvo Španije u NATO-u? Oglasili se iz Njemačke

Članstvo Španije u NATO savezu nije dovedeno u pitanje, rekao je portparol Vlade Njemačke.
"Španija je član NATO-a i ne vidim razlog zašto bi to trebalo da se promijeni", naveo je portparol tokom redovne konferencije za novinare u Berlinu.
On je odgovorio na pitanje novinara o izvještaju Rojtersa u kojem se poziva na interni imejl Pentagona u kojem se suspenzija Španije iz Alijanse pominje kao opcija koja se razmatra.
Svijet
Pentagon razmatra suspenziju članstva Španije u NATO-u
Američki zvaničnik koji nije želio da bude imenovan rekao je da je Pentagon naveo opcije koje SAD imaju na raspolaganju za kažnjavanje saveznika iz NATO-a koji nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom.
Izvor, koji nije želio da bude imenovan, dodao je da je jedna od opcija preispitivanje stava SAD o britanskom polaganju prava na Foklandska ostrva, prenosi Srna.
