Bijela kuća sastavila crnu listu: Ko je loš, a ko dobar?

Američka administracija sastavila je "crnu listu" zemalja NATO-a koje su odbile da podrže Vašington u ratu sa Iranom i razmatra načine da ih kazni, objavio je "Politiko".

Troje evropskih diplomata i jedan neimenovani zvaničnik Pentagona rekli su za "Politiko", da dokument, pripremljen prije posjete generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Vašingtonu od 8. do 12. aprila, uključuje pregled doprinosa članica aktivnostima Alijanse i rangira ih po nivou.

Ministar odbrane SAD Piter Hegset objasnio je inicijativu prošlog decembra, podsjeća "Srna".

"Pojedini saveznici koji su se pokazali imaće našu posebnu naklonost. Saveznici koji i dalje ne uspijevaju da urade svoj dio kolektivne odbrane suočiće se sa posljedicama", dodao je Hegset.

Prema riječima jednog od neimenovanih diplomata, lista izgleda odražava ovaj koncept.

"Bijela kuća ima listu i neposlušnih i dobrih, tako da pretpostavljam da je razmišljanje slično", rekao je on.

Izvori ukazuju da američka administracija drži detalje u tajnosti dok razmatra različite postupke. Neimenovani zvaničnici nisu razjasnili šta bi te privilegije ili posljedice mogle da podrazumijevaju.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da će preispitati ulogu SAD u Alijansi.

"Politiko" navodi da bi Vašington mogao da smanji finansiranje NATO-a, smanji broj američkih trupa u Evropi ili preraspodijeli snage iz jedne zemlje u drugu.

Moguće posljedice za zemlje koje odbiju da pruže pomoć SAD uključuju, prema riječima dvoje evropskih zvaničnika upoznatih sa planovima, otkazivanje zajedničkih vježbi, smanjenje prodaje oružja "lošim" saveznicima i preusmjeravanje takve prodaje "dobrim".