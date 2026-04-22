Trostruki ubica priznao zločin, određeno mu zadržavanje

Vehidu Muriću /25/ iz Rožaja, osumnjičenom za trostruko ubistvo u podgoričkom naselju Stari aerodrom, određeno je zadržavanje do 72 sata, a na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici priznao je djelo koje mu se stavlja na teret, javili su crnogorski mediji.

Murić je uhapšen sinoć u Rožajama zbog sumnje da je, noć ranije, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici ubio Kenana Miraljemovića /55/ iz Novog Pazara i Rožajce, braću Denisa /27/ i Nezrina Hota /34/.

Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin.

Tragom njene prijave, nadležni su stanu juče pronašli tijela tri osobe.

Dežurni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Danka Đerić izjavila je sinoć da još nije poznat motiv trostrukog ubistva.

Policija je ranije juče saopštila da se sumnja da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između ubijenih lica i osumnjičenog.