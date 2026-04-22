Državljanka Austrije poginula nakon prevrtanja kajaka na rijeci Tari

Državljanka Austrije (65) smrtno je stradala u nesreći koja se u ponedjeljak dogodila tokom spusta kajakom na rijeci Tari kod Foče. Tragedija na lokalitetu Borovi desila se nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili članovi grupe turista, ali su se ostali uspjeli spasiti iz nabujale rijeke.

Kako je "Avazu" potvrdio načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče, Nenad Ikonić, tijelo turistkinje pronađeno je jučer na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

- Tara je poznata kao prelijepa, ali brza i snažna rijeka, posebno u danima intenzivnijih padavina i povećanog vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez, da u takvim situacijama skrate start i da na vožnju čamcima polaze s lokaliteta Grab - rekao je Ikonić.