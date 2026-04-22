Logo
Large banner

Državljanka Austrije poginula nakon prevrtanja kajaka na rijeci Tari

Autor:

ATV
22.04.2026 17:12

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Državljanka Austrije (65) smrtno je stradala u nesreći koja se u ponedjeljak dogodila tokom spusta kajakom na rijeci Tari kod Foče. Tragedija na lokalitetu Borovi desila se nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili članovi grupe turista, ali su se ostali uspjeli spasiti iz nabujale rijeke.

Kako je "Avazu" potvrdio načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče, Nenad Ikonić, tijelo turistkinje pronađeno je jučer na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

Нафта

Svijet

Rusija od prvog maja zavrće pipu

- Tara je poznata kao prelijepa, ali brza i snažna rijeka, posebno u danima intenzivnijih padavina i povećanog vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez, da u takvim situacijama skrate start i da na vožnju čamcima polaze s lokaliteta Grab - rekao je Ikonić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Foča

rijeka Tara

poginula djevojka

rafting

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Да је Конаковић ишта научио од Додика и Српске не би се довео у ситуацију да није видљив ни у Високом

BiH

Košarac: Da je Konaković išta naučio od Dodika i Srpske ne bi se doveo u situaciju da nije vidljiv ni u Visokom

1 h

2
Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла

Hronika

Nakon svađe pokosila čovjeka: Nosila ga na haubi nekoliko metara, pa pobjegla

1 h

0
Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај

Društvo

Slijedi razočarenje: Kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

1 h

0
Дан планете Земље

Društvo

Tropik Maloprodaja povodom Dana planete Zemlje otvara konkurse za škole i udruženja

1 h

0

Više iz rubrike

Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла

Hronika

Nakon svađe pokosila čovjeka: Nosila ga na haubi nekoliko metara, pa pobjegla

1 h

0
Туча на Сајму књига у Сарајеву

Hronika

Izbila tuča na Sajmu knjige u BiH

1 h

0
Несрећа у Новом Граду, погинуо возач комбија, забио се у зид

Hronika

Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Osumnjičen da je motkom pretukao komšiju i zamalo ga ubio

2 h

0

  • Najnovije

18

19

Cvijanović na Delfi forumu: Kolonijalni status BiH je prepreka evropskom putu

18

13

Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

17

58

Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

17

57

Kolike su plate kasira u Njemačkoj

17

44

Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner