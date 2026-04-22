Osumnjičen da je motkom pretukao komšiju i zamalo ga ubio

Tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za Jusmira Maleškića (55), sa područja Doboj Istoka, zbog postojanja osnovane sumnje da je pokušao da ubije komšiju nakon svađe.

“Maleškić je osumnjičen da je 19. aprila 2026. godine u kasnim popodnevnim satima u mjestu Brijesnica Mala, opština Doboj Istok, nakon kraće prepirke sa komšijom M.O, uzeo drvenu motku i više puta oštećenog udario u glavu i po tijelu", navode iz Tužilaštva TK i dodaju:

Svijet Nastavljena drama u Ormuskom moreuzu: Tri broda pogođena, dva zaplijenjena

"Potom ga je nastavio fizički napadati dok je ležao na zemlji, udarajući ga rukama i nogama, te ga je počeo stezati za vrat i snažno gušiti. Njegov napad su prekinule komšije i članovi porodice. Nakon toga je osumnjičeni uputio ozbiljne prijetnje jednom od komšija, pokušao ga fizički napasti, čime je kod njega izazvao strah i uznemirenje i uznemirio i druge okupljene osobe".

Odmah nakon događaja službenici Policijske stanice Doboj Istok i Policijske uprave Gračanica su osumnjičenog uhapsili.

Svijet Zatvara se najstariji rudnik zlata u Evropi

Obavljen je uviđaj i kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage i ispitao Maleškića. Istražne radnje su u toku.