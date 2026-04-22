Sud opet odbio da pritvori osumnjičenog za obljubu djeteta u Brčkom

Ognjen Matavulj
22.04.2026 15:07

Osnovni sud Brčko
Osnovni sud u Brčkom ponovo je odbio da pritvori M.R. (49) iz Brčkog koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina!

Tužilački prijedlog za pritvor Osnovni sud u Brčkom odbio je 19. aprila. Međutim, čim je M.R. pušten na slobodu po nalogu tužilaštva je ponovo uhapšen.

Žalba usvojena, prijedlog za pritvor odbijen

Apelacioni sud u Brčkom danas je uvažio žalbu tužilaštva kao osnovanu i ukinuo rješenje Osnovnog suda kojim je odbijen prijedlog za pritvor i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

”Isti dan Osnovni sud u Brčkom je na ročištu u 12 sati ponovo odbio prijedlog za određivanje pritvora M.R. (49) cijeneći da u konkretnom slučaju ne postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i da puštanje na slobodu imenovanog lica ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Odbijanjem prijedloga za pritvor, sud je naložio odmah puštanje na slobodu imenovanog lica”, saopštilo Tužilaštvo Brčko distrikta.

Najavljena nova žalba

Do objave saopštenja tužilaštvo nije zaprimilo pisani otpravak rješenja ali kako navode već sada je sasvim izvjesno da će ponovo izjaviti žalbu na rješenje Osnovnog suda.

Prema nezvaničnim informacijam M.R. se na teret stavlja da je u više navrata i u dužem vremenskom periodu počinio obljubu na štetu djevojčice koja ima nepunih 13 godina.

