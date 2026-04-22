Zašto nije počelo suđenje za stravičnu nesreću u Banjaluci?

Prošle su dvije godine od stravične saobraćajne nesreće na Rebrovačkom mostu u Banjaluci u kojoj je poginula pedagogica Osnovne škole ”Branko Radičević” Milana Koprena (47), a suđenje optuženom Stefanu Srdiću (22) još nije počelo.

Kako saznaje ATV suđenje neće ni početi ove godine, jer se ne nalazi Planu rješavanja predmeta za 2026. godinu Osnovnog suda u Banjaluci.

Suđenje neće početi 2026. godine

”Predmet se nije nalazio u Planu rješavanja a 2025. godinu, a kad će biti zakazan ne možemo se izjasniti, jer predmet ne ispunjava hronolški redoslijed za tekući Plan rješavanja za 2026. godinu koji su sudije obavezne poštovati u radu”, rečeno je ATV-u u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Evidencija u predmetu je zavedena tek za mart 2027. godine. Ukoliko se nešto ne promijeni, glavni pretres do tada neće biti zakazan.

Nema hitnosti, sud preopterećen

Razlog za to je preopterećenost sudija predmetima, ali i činjenica da konkretan predmet nema oznaku hitnosti, jer se ne radi o pritvorskom predmetu. Inače, u Krivičnom odjeljenju Osnovnog suda u Banjaluci zaposleno je svega sedam sudija. Prema dostupnim podacima prošle godine su u Planu rješavanja imali 610 predmeta. Međutim, broj predmeta na kojima su radili je daleko veći, jer u Plan nisu ubrojani aktuelni predmeti u kojima svakodnevno postupaju u svojstvu sudije za prethodni postupak (izdavanje naredbi, potjernica, ročišta za pritvor, izricanje mjera zabrane i drugo).

Optuženi negirao krivicu

Podsjetimo, tragedija se dogodila 22. aprila 2024. godine. Optužnica protiv Srdića podignuta je 2. oktobra 2024. i potvrđena 13. decembra. U februaru 2025. godine Srdić je negirao krivicu i od tada čeka početak suđenja.

Na teret mu je stavljeno da je iz nehata počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Vozio 33km/h preko ograničenja

U optužnici se navodi da se Srdić, upravljajući automobilom ”pežo 207,” kretao kroz Ulicu vojvode Petra Bojovića u Banjaluci, iz Borika prema Starčevici. Vozio je nepropisnom brzinom od 83km/h na mjestu gdje brzina ograničena na 50km/h.

”Usljed kretanja takvom brzinom, u situaciji naglog zakretanja točka upravljača vozila, došlo je do zanošenja i nekontrolisanog kretanja vozila, te prelaska sa lijeve na desnu saobraćajnu traku desne kolovozne trake, a potom i na trotoar i travnatu površinu sa desne strane kolovoza”, navodi se u optužnici.

Usljed izletanja s kolovoza ”pežo” je udario u Milanu Koprenu, koja se kretala trotoarom, i priklještio je uz ogradu mosta. Zadobila je teške povrede od kojih je na mjestu ostala mrtva.

Optuženi se snimao kako vozio 208 km/h

Ova nesreća izazvala je ogorčenje javnosti, a dodatni šok je usljedio nakon što je optuženi na Instagramu” objavio snimak kako autoputem vozi brzinom od čak 208 km/h. Nakon objave snimka uručen mu je prekršajni nalog.