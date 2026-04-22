Poginulo 14 ljudi od eksplozije u fabrici petardi

ATV
22.04.2026 11:53

Foto: Pexel/ Crudop MichaeLP

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene od eksplozije u fabrici petardi u državi Kerala, na jugu Indije, saopštili su zvaničnici.

Nesreća se dogodila u Trisuru, gd‌je se vjeruje da je oko 40 ljudi sklapalo petarde za predstojeći festival Trisur Puram, koji se obilježava 24. aprila.

Nekoliko povrijeđenih je u kritičnom stanju.

Eksplozija u Trisuru izazvala je sekundarne eksplozije koje su usporile napore spasavanja.

Petarde su se pravile u privremenim šupama blizu pirinčanih polja sa lošim pristupnim putevima, što je otežalo reagovanje službi za vanredne situacije.

Snaga eksplozije osjetila se kilometrima daleko, a pojedini stanovnici su je pogrešno protumačili kao zemljotres. Obližnje kuće su oštećene.

Ovo je druga takva nesreća u posljednjih sedam dana, nakon što je najmanje 25 ljudi poginulo od eksplozije u fabrici petardi u susjednoj državi Tamil Nadu u ned‌jelju, 19. aprila.

Slučajne eksplozije su česta pojava u indijskoj industriji vatrometa, najviše u državi Tamil Nadu.

