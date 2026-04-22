Dojave o postavljenim bombama u školama!

U pojedinim školama u Kantonu Sarajevu jutros su stigle dojave o postavljenim bombama.

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je da su neke škole na području Kantona Sarajevo dobile imejl prijetećeg sadržaja.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo naveli su da vrše provjere.

Novalićeva je naglasila da će policija postupiti po protokolu.

Prije nekoliko dana dojava o postavljenoj bombi bila je upućena za dva najveća trgovačka objekta u centru Sarajeva, a kontrolom je utvrđeno da su bile lažne.