Dojave o postavljenim bombama u školama!

U pojedinim školama u Kantonu Sarajevu jutros su stigle dojave o postavljenim bombama.
Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je da su neke škole na području Kantona Sarajevo dobile imejl prijetećeg sadržaja.
Iz MUP-a Kantona Sarajevo naveli su da vrše provjere.
Novalićeva je naglasila da će policija postupiti po protokolu.
Prije nekoliko dana dojava o postavljenoj bombi bila je upućena za dva najveća trgovačka objekta u centru Sarajeva, a kontrolom je utvrđeno da su bile lažne.
