Darko Mladić: Srbija će 12. juna iznijeti stav o odbijanju Haga da pusti generala na liječenje

Autor:ATV
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Odbrana generala Ratka Mladića iz komiteta UN do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na liječenje u Srbiju, a ovo pitanje će biti otvoreno na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o radu Mehanizma 12. juna, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.
"Srbija će tada izneti svoj stav. Hoće li biti /ministar pravde/ Nenad Vujić ili neko drugi, videćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese na tom zasedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda nešto oštrija", rekao je Darko Mladić.
On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i da suštinski nema neke promjene.
Darko Mladić je naveo da će naredne nedjelje generala posjetiti supruga, koja je i sama ovih dana imala zdravstvenih problema.
Mladić je ponovio da je u medicinskoj dokumentaciji koju su porodica i odbrana dobili iz Haga konačno i tamošnji neurolog napisao pošten izvještaj i stanje kakvo jeste, ali da ne vjeruje da će to imati ikakav uticaj na stav sadašnjeg rukovodstva Mehanizma.
Na pitanje da li bi odbrana i porodica taj izvještaj mogli poslati kao dopunski Komitetima UN-a, Mladić je rekao da se može pridodati, ali da nema potrebe.
"Suštinski to je ono što smo mi već priložili. Tehnički, mogli bismo, ali u praksi bi nam to dodatno vreme potrošilo, što nam sada nije u interesu", zaključio je Darko Mladić.
General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.
On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom njegom.
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.
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