Akcija "Zora": Pretresi na više lokacija

Autor:ATV
Komentari:0
Pripadnici Sipe vrše pretres na šest lokacija na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona u stambenim i pomoćnim objektima zbog više krivičnih djela, među kojima je i promet narkoticima.
Iz Sipe je saopšteno da su članovi grupe za organizovani kriminal od novembra 2024. godine dolazili u posjed ukradenih ili utajenih vozila na području EU, te ih prevozili preko granice BiH, izbjegavajući plaćanje carinskih dažbina.
Nakon što bi vozila stigla u BiH, za njih su pribavljali identifikacione podatke sa istim ili sličnim karakteristikama i opremom, te prepravljali podatke na tim vozilima, a zatim falsifikovali carinsku dokumentaciju i kao takve registrovali kod nadležnih organa u BiH. Sebi i drugim licima takva vozila su stavljali na raspolaganje za svakodnevno korištenje i dalju prodaju.
Članovi grupe bili su aktivno uključeni u trgovinu narkoticima, oružjem i vojnom opremom, od čega su sticali protivpravnu imovinsku korist u vidu novca ili drugih pokretnih stvari od vrijednosti.
Pretresi se vrše po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH zbog sumnje da su počinjena krivična djela udruživanje u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet droga, organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe i krijumčarenje, te krivičnog djela falsifikovanje isprave.
Operativna akcija "Zora" realizuje se u saradnji sa pripadnicima ministarstava Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Hercegovačko- neretvanskog kantona, te Upravom za indirektno oporezivanje BiH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
13 h4
Hronika
14 h0
Hronika
16 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Trenutno na programu