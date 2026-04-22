Akcija "Zora": Pretresi na više lokacija

22.04.2026 09:53

Акција "Зора": Претреси на више локација
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Sipe vrše pretres na šest lokacija na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona u stambenim i pomoćnim objektima zbog više krivičnih djela, među kojima je i promet narkoticima.

Iz Sipe je saopšteno da su članovi grupe za organizovani kriminal od novembra 2024. godine dolazili u posjed ukradenih ili utajenih vozila na području EU, te ih prevozili preko granice BiH, izbjegavajući plaćanje carinskih dažbina.

Nakon što bi vozila stigla u BiH, za njih su pribavljali identifikacione podatke sa istim ili sličnim karakteristikama i opremom, te prepravljali podatke na tim vozilima, a zatim falsifikovali carinsku dokumentaciju i kao takve registrovali kod nadležnih organa u BiH. Sebi i drugim licima takva vozila su stavljali na raspolaganje za svakodnevno korištenje i dalju prodaju.

лабораторија за узгој марихуане

Hronika

Akcija ”Blic”: Otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihuane, zaplijenjeni spid

Članovi grupe bili su aktivno uključeni u trgovinu narkoticima, oružjem i vojnom opremom, od čega su sticali protivpravnu imovinsku korist u vidu novca ili drugih pokretnih stvari od vrijednosti.

Pretresi se vrše po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH zbog sumnje da su počinjena krivična djela udruživanje u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet droga, organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe i krijumčarenje, te krivičnog djela falsifikovanje isprave.

Operativna akcija "Zora" realizuje se u saradnji sa pripadnicima ministarstava Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Hercegovačko- neretvanskog kantona, te Upravom za indirektno oporezivanje BiH.

