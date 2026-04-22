Položeni vijenci na Spomenik 12 beba

22.04.2026 10:54

Predstavnici Narodne skupštine, Vlade, grada Banjaluka, organizacija proisteklih iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata položili su vijence na Spomenik 12 beba povodom Dana grada.

Vijence su položili predsjednik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i Anja Ljubojević, ministar za visoko obrazovanje i naučnotehnološki razvoj Republike Srpske Draga Mastilović, delegacije grada, gradske i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Ruže su položili delegacije narodnih poslanika, odbornika u Skupštini grada i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH, kao i v.d. generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.

Članovi porodica i ostali prisutni su minutom ćutanja odali počast banjalučkim bebama koje su umrle 1992. godine zbog nedostatka kiseonika u porodilištu u Banjaluci.

Prethodno su položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija", a slijedi polaganje vijenaca kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu i kod Spomenika poginulim borcima NOR-a.

Svečana akademija biće održana u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor i tom prilikom će biti uručene aprilske nagrade.

Proslava Dana grada biće nastavljena tokom sedmice prigodnim programom.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu, prenosi Srna

