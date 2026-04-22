Banjaluka obilježavanja Dan grada

Povodom obilježavanja 22. aprila - Dana grada i 81. godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, u Banjaluci će danas biti položeni vijenci na više gradskih lokacija, a biće upriličena i svečana akademija.
U 11 časova biće položeni vijenci na Centralno spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a u 12 časova na Spomen-obilježja palim borcima NOR-a.
Na svečanoj akademiji u Banskom dvoru biće uručene Aprilske nagrade. Bivši gradonačelnik Dragoljub Davidović dobitnik je ovogodišnjeg "Ključa grada" sa poveljom "Počasni građanin grada Banjaluka".
