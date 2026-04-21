Logo
Large banner

U četvrtak obustava saobraćaja u više ulica u centru grada

Autor:

ATV
21.04.2026 13:34

Komentari:

2
У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града
Foto: ATV

U više ulica u centru Banjaluke u četvrtak, 23. aprila, biće potpuno obustavljen saobraćaj zbog obilježavanja Dana grada.

Saobraćaj će biti obustavljen od 18.45 do 19.30 časova u Srpskoj ulici, na dijelu od spoja sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića i do spoja sa Ulicom Ivana Frane Jukića, saopšteno je iz Gradske uprave.

Obustava će biti od 19.00 do 20.30 časova u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od kružnog toka od Ulice Patre do kružnog toka do Ulice Zdravka Čelara.

Za vrijeme obustave saobraćaj će regulisati i preusmjeravati pripadnici MUP-a Republike Srpske.

Banjaluka sutra obilježava 22. april - Dan grada i 81 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, dok je za sutra od 19.00 časova planiran svečani defile od Gradske uprave do tvrđave Kastel.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (2)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner