Ove banjalučke ulice i naselje ostaju bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će sutra, od 8.30 do 10.30 časova, biti dijelovi banjalučkih ulica Dr Jovana Raškovića, Koste Majkića i Ljevčanska, kao i dio naselja Lauš, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dijelovi ulica Bože Varićaka i Bulevar Srpske vojske ostaju bez napajanja električnom energijom od devet do 12 časova.

Struje neće biti ni u dijelovima ulica Stevana Musića, Ilije Garašanina, Lipovačka i Poljskog partizanskog bataljona od devet do 11 časova - saopštili su iz ovog preduzeća.

Bez električne energije biće i dio ulice Put banjalučkog odreda, kao i dio naselja Banj brdo od 11.30 do 13.30 časova.

Od 12.30 do 14.30 časova dijelovi naselja Petrićevac, Motike i Rakovačke Bare neće imati struje, a dijelovi naselja Racune i Ledenice od devet do 14 časova - istaknuto je u saopštenju.

Dodali su da će dijelovi ulica Brace Potkonjaka i Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića bez struje biti od devet do 14 časova.