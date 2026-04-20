Riječi patrijarha Pavla koje treba naučiti napamet: Mijenjaju život iz korijena

U vremenu u kom se sve brzo mijenja, u kom su vrijednosti često relativne, a istina bučna i zbunjujuća, postoje rečenice koje ostaju mirne – ali neprolazne. Takve su riječi patrijarha Pavla.

Ne zato što su komplikovane, već zato što su jednostavne do bola. I možda baš zato najteže za življenje.

Patrijarh Pavle, piše Ona.rs, nije bio samo duhovni vođa – bio je primjer.

Hodao je pješke, koristio gradski prevoz, nije imao ni automobil ni telefon, nije tražio ništa što mu ne pripada, jer je razumio ono što danas često zaboravljamo – da vrijednost čovjeka ne dolazi iz onoga što posjeduje.

"Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste."

U toj jednoj rečenici krije se cijela filozofija života – nije važno gd‌je počinjete, već kakav čovjek postajete.

"Nikad nije bilo lako biti čovjek među ljudima."

Ovo nije samo konstatacija. Ovo je upozorenje. Biti čovjek znači birati dobro čak i kada je lakše izabrati suprotno, znači ostati pravedan kada je nepravda brža, i ostati miran kada svijet oko vas to nije.

"Ne znate vi, d‌jeco moja, šta znači glad…"

Ova rečenica nije samo podsjetnik na siromaštvo – već na zaborav. Na to koliko brzo izgubimo osjećaj za druge, koliko lako bacamo ono što nekome znači život. U toj slici mrvice hljeba na stolu krije se cijela razlika između ravnodušnosti i svijesti.

"Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje."

To je mjerilo života – ne koliko ste uzeli, već koliko ste ostavili iza sebe.

"Ljubav je najviša vrlina… Što je više dajete, više je imate."

Ali i: "Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje."

Ovo su rečenice koje mijenjaju način na koji gledamo odnose. Ljubav nije trgovina. Nije očekivanje. Nije uslov. Ljubav je sloboda.

"Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade."

Ovo je možda najteža lekcija od svih. Jer ne traži da zaboravite – već da ne postanete ono protiv čega se borite.

"Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi."

To je granica. I snaga.

"Čuvajmo se neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi."

U svijetu u kom je lako izgubiti mjeru, ova rečenica vraća fokus tamo gd‌je treba – na sebe.

"Mene može da ponižava ko god hoće, ali da me ponizi nema čovjeka na ovom svijetu, sem jednog, a to sam ja."

To je unutrašnja stabilnost o kojoj se rijetko govori. Ona koja ne zavisi od drugih.

"Mudrost bez dobrote prelazi u zlo, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost."

Ovo je balans koji mnogi traže, a rijetko ko razumije.

"Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj… a kada bi se makar držali onoga što ne želimo sebi – da ne činimo drugima, bila bi blizu raja."

To nije idealizam. To je minimum.

"Ako budemo tolerantniji, moći ćemo da shvatimo gledište drugoga."

Ne da ga prihvatimo. Ali da ne mrzimo. I to je danas možda najvažnije.

"Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvijek."

I to je, na kraju, jedina istina.

Poruke patrijarha Pavla nisu za citiranje. One su za provjeru – svakog dana. U načinu na koji govorite, reagujete, volite.

Jer, kako je i sam rekao – nije lako biti čovjek među ljudima. Ali je jedino što ima smisla.