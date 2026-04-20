Riječi patrijarha Pavla koje treba naučiti napamet: Mijenjaju život iz korijena

U vremenu u kom se sve brzo mijenja, u kom su vrijednosti često relativne, a istina bučna i zbunjujuća, postoje rečenice koje ostaju mirne – ali neprolazne. Takve su riječi patrijarha Pavla.
Ne zato što su komplikovane, već zato što su jednostavne do bola. I možda baš zato najteže za življenje.
Patrijarh Pavle, piše Ona.rs, nije bio samo duhovni vođa – bio je primjer.
Hodao je pješke, koristio gradski prevoz, nije imao ni automobil ni telefon, nije tražio ništa što mu ne pripada, jer je razumio ono što danas često zaboravljamo – da vrijednost čovjeka ne dolazi iz onoga što posjeduje.
"Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste."
U toj jednoj rečenici krije se cijela filozofija života – nije važno gdje počinjete, već kakav čovjek postajete.
"Nikad nije bilo lako biti čovjek među ljudima."
Ovo nije samo konstatacija. Ovo je upozorenje. Biti čovjek znači birati dobro čak i kada je lakše izabrati suprotno, znači ostati pravedan kada je nepravda brža, i ostati miran kada svijet oko vas to nije.
"Ne znate vi, djeco moja, šta znači glad…"
Banja Luka
Patrijarh Porfirije: Obrazovanje srpskog naroda nosi pečat Svetog Save
Ova rečenica nije samo podsjetnik na siromaštvo – već na zaborav. Na to koliko brzo izgubimo osjećaj za druge, koliko lako bacamo ono što nekome znači život. U toj slici mrvice hljeba na stolu krije se cijela razlika između ravnodušnosti i svijesti.
"Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje."
To je mjerilo života – ne koliko ste uzeli, već koliko ste ostavili iza sebe.
"Ljubav je najviša vrlina… Što je više dajete, više je imate."
Ali i: "Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje."
Ovo su rečenice koje mijenjaju način na koji gledamo odnose. Ljubav nije trgovina. Nije očekivanje. Nije uslov. Ljubav je sloboda.
"Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade."
Ovo je možda najteža lekcija od svih. Jer ne traži da zaboravite – već da ne postanete ono protiv čega se borite.
"Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi."
To je granica. I snaga.
"Čuvajmo se neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi."
Banja Luka
Patrijarh Porfirije uputio poruku mladima: Treba da se trudimo da budemo dobri ljudi
U svijetu u kom je lako izgubiti mjeru, ova rečenica vraća fokus tamo gdje treba – na sebe.
"Mene može da ponižava ko god hoće, ali da me ponizi nema čovjeka na ovom svijetu, sem jednog, a to sam ja."
To je unutrašnja stabilnost o kojoj se rijetko govori. Ona koja ne zavisi od drugih.
"Mudrost bez dobrote prelazi u zlo, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost."
Ovo je balans koji mnogi traže, a rijetko ko razumije.
"Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj… a kada bi se makar držali onoga što ne želimo sebi – da ne činimo drugima, bila bi blizu raja."
To nije idealizam. To je minimum.
"Ako budemo tolerantniji, moći ćemo da shvatimo gledište drugoga."
Ne da ga prihvatimo. Ali da ne mrzimo. I to je danas možda najvažnije.
"Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvijek."
I to je, na kraju, jedina istina.
Poruke patrijarha Pavla nisu za citiranje. One su za provjeru – svakog dana. U načinu na koji govorite, reagujete, volite.
Jer, kako je i sam rekao – nije lako biti čovjek među ljudima. Ali je jedino što ima smisla.
