Domaći slani štapići: Hrskavi, jeftini, a tako ukusni

20.04.2026 14:07

Слани штапићи, укусан и јефтин оброк за цијелу породицу а и када вам дођу гости
Foto: YouTube/Dr.Oetker Srbija/screenshot

Savršeni slani štapići - mekani i vazdušasti kao iz pekare. Ukoliko ste tražili jeftin, jednostavan, ali ukusan recept za slane štapiće, upravo ste ga našli.

Da biste napravili ove slance, koji nestaju sa stola u trenu, biće vam potrebno:

Tijesto:

  • 500 g glatkog brašna
  • 40 g svježeg kvasca
  • 3 kašike pavlake
  • 50 ml ulja
  • 250 ml mlijeka

Slani preliv:

  • 3 kašike glatkog brašna
  • 3 kašike soli
  • voda, po potrebi

Postupak:

U brašno dodati ulje, 3 velike kašike pavlake i nadošli kvasac. Postepeno dodavati toplo mlijeko i sa njim umjesiti meko tijesto kao za hljeb. Postavite tijesto na toplom mjestu dok ne udvostruči zapreminu. Dignuto tijesto još jednom premjesiti i od njega odvojiti loptice veličine jajeta. Svaku lopticu razvaljajte kao za tortilje pa je uvaljajte u rolat, pa u so. Prije nego što stavite štapiće u rernu, potrebno je da ih premažete mješavinom mlijeka i ulja. Pecite ih na 200 stepeni oko 15 minuta. Nekoliko minuta prije nego što budu gotovi, izvadite ih, polijte slanim prelivom i vratite u rernu da se završe. Napravite slani preliv od 3 kašike brašna, 3 kašike soli i tople vode. Polako dodajte vodu dok ne dobijete smjesu malo gušću od smjese za palačinke i uživajte!

Više iz rubrike

Србија тражи пуштање генерала Младића, контактираће и УН: Министар у Хагу

Društvo

Srbija traži puštanje generala Mladića, kontaktiraće i UN: Ministar u Hagu

2 h

1
Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

Društvo

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

5 h

0
Полиција Републике Српске

Društvo

MUP Srpske upisuje 150 učenika: Evo kako i ko može konkurisati

5 h

1
Жена просула расол с терасе

Društvo

Sreća nisu padale i glavice kupusa: Žena prosula rasol s terase

5 h

0

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

