Domaći slani štapići: Hrskavi, jeftini, a tako ukusni

Savršeni slani štapići - mekani i vazdušasti kao iz pekare. Ukoliko ste tražili jeftin, jednostavan, ali ukusan recept za slane štapiće, upravo ste ga našli.

Da biste napravili ove slance, koji nestaju sa stola u trenu, biće vam potrebno:

Tijesto:

500 g glatkog brašna

40 g svježeg kvasca

3 kašike pavlake

50 ml ulja

250 ml mlijeka

Slani preliv:

3 kašike glatkog brašna

3 kašike soli

voda, po potrebi

Postupak:

U brašno dodati ulje, 3 velike kašike pavlake i nadošli kvasac. Postepeno dodavati toplo mlijeko i sa njim umjesiti meko tijesto kao za hljeb. Postavite tijesto na toplom mjestu dok ne udvostruči zapreminu. Dignuto tijesto još jednom premjesiti i od njega odvojiti loptice veličine jajeta. Svaku lopticu razvaljajte kao za tortilje pa je uvaljajte u rolat, pa u so. Prije nego što stavite štapiće u rernu, potrebno je da ih premažete mješavinom mlijeka i ulja. Pecite ih na 200 stepeni oko 15 minuta. Nekoliko minuta prije nego što budu gotovi, izvadite ih, polijte slanim prelivom i vratite u rernu da se završe. Napravite slani preliv od 3 kašike brašna, 3 kašike soli i tople vode. Polako dodajte vodu dok ne dobijete smjesu malo gušću od smjese za palačinke i uživajte!