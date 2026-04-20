MUP Srpske upisuje 150 učenika: Evo kako i ko može konkurisati

20.04.2026 11:12

Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis 150 učenika u treći razred Srednje škole unutrašnjih poslova

Konkurs je raspisan za 120 učenika muškog pola i 30 učenika ženskog pola.

Konkursom su raspisani opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati kako bi učestvovali u selekciji za upis.

Opšti uslovi su:

1. da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je fizički i psihički sposoban za školovanje, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

3. da nije pokrenut prekršajni postupak,

4. da nije pokrenut krivični postupak,

5. da pravosnažnim rješenjem nije izrečena sankcija za izvršeni prekršaj,

6. da pravosnažnom presudom nije izrečena sankcija za izvršeno krivično djelo,

7. da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova.

Posebni uslovi su:

1. završena prva dva razreda srednje škole, pri čemu opšti uspjeh u oba razreda treba da bude najmanje dobar i vladanje najmanje vrlo dobro i

2. da kandidat na dan zatvaranja konkursa nije stariji od 18 godina.

Konkurs se može naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a rok za predaju prijave je narednih 15 dana.

Podsjećamo, školovanje u Srednjoj školi unutrašnjih poslova je internatskog tipa, a nakon školovanja učenik stiče zvanje policajac - tehničar za policijske poslove.

