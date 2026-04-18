Logo
Large banner

U autu pronađeno raskomadano tijelo: Oglasila se policija nakon hapšenja repera

Autor:

ATV
18.04.2026 10:20

Komentari:

0
Репер Дејвид Ентони Бурке прави селфи
Foto: Instagram / d4vddd

Pjevač D4vd, kome je pravo ime Dejvid Entoni Burk, uhapšen je i zadržan bez prava na kauciju u vezi sa smrću 15-godišnje Seleste Rivas Ernandez, saopštila je policija Los Anđelesa.

Istraga je pokrenuta nakon što su u septembru 2025. godine u njegovom zaplijenjenom vozilu „Tesla“, registrovanom na D4vd, pronađeni ljudski ostaci, prenio je „Pipl“.

Prema navodima policije, tijelo je bilo u prtljažniku vozila parkiranog u Holivud Hilsu, a prijava je uslijedila nakon dojave o neprijatnom mirisu.

Medicinski istražitelj okruga Los Anđeles kasnije je identifikovao posmrtne ostatke kao nestalu 15-godišnju tinejdžerku Selest Rivas Ernandez, čiji je nestanak ranije prijavljen.

Uzrok smrti u tom trenutku nije bio utvrđen.

Advokati D4vd-a su odbacili optužbe, navodeći da „ne postoji dokaz da je on ubio Selest Rivas Ernandez“ i da će „snažno braniti njegovu nevinost“.

Policija navodi da se slučaj tretira kao ubistvo.

Istražitelji do sada nisu zvanično potvrdili odnos između pjevača i žrtve, a sudski postupak i dalje je u fazi razmatranja od strane tužilaštva u Los Anđelesu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

reper

hapšenje

pronađeno tijelo

Dejvid Entoni Burk

Los Anđeles

Komentari (0)
Large banner

