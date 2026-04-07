Pucnjava ispred kasina: Ranjen američki reper Ofset

Ispred jednog kasina na Floridi desila se pucnjava u kojoj je ranjen američki reper Ofset, potvrđeno je iz njegovog tima.

Prema riječima portparola, muzičar se trenutno nalazi u bolnici gd‌je prima medicinsku pomoć, a njegovo stanje je stabilno i pod stalnim je nadzorom doktora.

Incident se dogodio juče u večernjim satima ispred hotela i kasina u Holivudu na Floridi. Policija je saopštila da je do pucnjave došlo na parkingu. Povrijeđeni je prevezen u obližnju bolnicu radi daljnjeg liječenja.

Dvije osobe privedene

Nadležne službe brzo su reagovale i osigurale mjesto događaja, a dvije osobe su privedene. Iz policije ističu da je situacija stavljena pod kontrolu i da ne postoji prijetnja za javnost, dok se istraga o okolnostima pucnjave i dalje nastavlja. Identitet napadača, kao i motiv, za sada nisu poznati.

Podsjećamo, Ofset je član hip-hop grupe "Migos", čiji je član Tejkof tragično izgubio život u novembru 2022. godine tokom pucnjave u jednoj kuglani nakon sukoba koji je izbio tokom igre kockicama.

U privatnom životu, Ofset ima troje d‌jece s reperom Kardi Bi, s kojom je trenutno u procesu razvoda. Njihov brak, koji je trajao gotovo sedam godina, okončan je nakon dužeg perioda nesuglasica i optužbi za preljubu. Prema ranijim navodima izvora bliskih paru, razlaz je rezultat njihovog postepenog udaljavanja.