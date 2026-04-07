Fico potvrdio: Idem u Moskvu na proslavu Dana pobjede

Фицо потврдио: Идем у Москву на прославу Дана побједе
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Premijer Slovačke Robert Fico potvrdio je da će 9. maja prisustvovati proslavi 81. Dana pobjede u Moskvi.

- U narednim danima i nedjeljama učestvovaću u mnogim događajima kako bih izrazio poštovanje prema svima koji su se borili protiv fašizma i onima koji su bili njegove žrtve i pretrpjeli nezamislive patnje - rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Takođe je rekao da će sljedeće srijede, nakon svečane ceremonije odavanja počasti vojnicima Crvene armije koji su poginuli tokom oslobađanja Bratislave na Slavinom brdu, otputovati u Njemačku u koncentracioni logor u gradu Dahau.

- Zatim ću 9. maja, na Dan pobjede, biti u Moskvi, a u junu – u Normandiji, da (učestvujem u događajima) na obeležavanju značaja otvaranja Drugog fronta - dodao je slovački premijer.

Fico je takođe izrazio zabrinutost što vojni sukobi ne jenjavaju ni tokom uskršnjih praznika.

- Izgleda da Sjedinjene Američke Države gube kontrolu nad ratom u Iranu. Situacija sa naftom i gasom nastavlja da se pogoršava - zaključio je premijer.

Fico je i prošle godine prisustvovao proslavama u Moskvi povodom 80. godišnjice Dana pobjede, prenosi Sputnjik.

