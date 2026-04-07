Obavještajne službe otkrile: "Znamo gdje je Modžtaba Hamnei"

Američke i izraelske obavještajne službe tvrde da novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, kao i da se liječi u Komu nakon vazdušnog napada u kojem je poginuo njegov otac.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se na liječenju u gradu Kom i, prema obavještajnoj procjeni zasnovanoj na američkim i izraelskim podacima, "nije sposoban da vodi zemlju", navodi se u diplomatskom memorandumu koji su saveznici u Zalivu podijelili međusobno, a u koji je uvid imao "Tajms".

Hamnei u teškom stanju

U dokumentu je navedeno da je Hamnei bez svijesti i da se nalazi u teškom medicinskom stanju nakon vazdušnog napada u kojem je poginuo njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.

Prema memorandumu, mlađi Hamnei se liječi u Komu, jednom od najvažnijih vjerskih centara šiitskog islama u Iranu, i nije uključen u donošenje odluka u državnom vrhu. U istom dokumentu navodi se i da se tijelo Alija Hamneija priprema za sahranu, dok su obavještajne službe uočile pripreme za izgradnju velikog mauzoleja u Komu sa više grobnica, što bi moglo da ukaže na plan da i drugi članovi porodice budu sahranjeni na istom mjestu.

Informacije o lokaciji mlađeg Hamneija, prema navodima iz memoranduma, već neko vrijeme su poznate američkim i izraelskim obavještajnim službama, ali ranije nisu bile javno objavljene.

Iran potvrdio da je ranjen

Iranske vlasti su ranije potvrdile da je Modžtaba Hamnei ranjen u istom napadu u kojem su, prema navodima, poginuli njegov otac, majka i supruga. On nije viđen u javnosti od početka sukoba, iako je početkom marta izabran za nasljednika svog oca. Iranska državna televizija je u međuvremenu emitovala dvije pisane izjave koje se pripisuju novom vrhovnom vođi, kao i video snimak generisan vještačkom inteligencijom u kojem se navodno prikazuje kako analizira mapu izraelskog nuklearnog postrojenja u Dimoni.

Navodi o njegovom zdravstvenom stanju dodatno su podstakli spekulacije da bi stvarnu kontrolu nad državom mogao da ima Korpus Islamske revolucionarne garde, dok bi Hamnei formalno ostao na čelu države. Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da Vašington pregovara sa drugim iranskim zvaničnicima, ali da razgovori ne uključuju vrhovnog vođu.

Iranski mediji su takođe naveli da bi sahrana Alija Hamneija mogla da bude održana u njegovom rodnom gradu Mašhadu, jednom od najvećih šiitskih hodočasničkih centara, dok se javna komemoracija očekuje u Tehranu, iako datum još nije objavljen. U srijedu će se navršiti 40 dana od smrti Alija Hamneija 28. februara, što bi označilo kraj tradicionalnog perioda žalosti u šiitskom islamu, prenosi Tanjug.